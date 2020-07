Eva woonde zeven jaar in Oostenrijk, nu verkoopt ze appelstrudel en schnaps in de ‘Alperij’ Jurgen Geyselings

25 juli 2020

09u35 90 Grobbendonk Op het Astridplein in Grobbendonk baat Eva Van den Bosch (39) ondertussen al meer dan een jaar de ‘Alperij’ uit. Eva verkoopt in haar winkel enkel producten die afkomstig zijn uit de Oostenrijkse Alpen, waar ze met haar gezin zeven jaar lang woonde.

Grobbendonkenaars Eva Van den Bosch (39) en haar man Kim Verschoren (38) trokken een kleine tien jaar geleden met hun hele hebben en houden richting de Alpen in Oostenrijk en woonden er zeven jaar lang. “We hadden met onze drie kinderen van 2011 tot 2018 ons stekje in Vorarlberg in het midden van de Oostenrijkse bergen”, vertelt ze. “Ondanks de rust en alles wat we daar zochten en gevonden hadden, bleven we onze familie en vrienden missen en besloten we terug te keren naar België.”

Plaatselijke kaasmakerij

Eva werkte er in een winkeltje van een plaatselijke kaasmakerij en was er dol op. “Dat winkeltje achterlaten was dan ook één van de moeilijkste stappen om te nemen bij ons vertrek”, gaat het verder. “Na de terugkomst en maanden twijfelen in België heb ik dan besloten om hier in Grobbendonk met een eigen Alpenwinkeltje te beginnen en ondertussen ben ik al meer dan een jaar de fiere uitbater van de Alperij. Uniek in Vlaanderen en met succes!”

Onze kazen worden gemaakt van hooimelk, dat is melk van koeien die enkel vers gras of hooi gegeten hebben. En dat proef je Eva Van den Bosch

98 procent van de producten in de Alperij zijn afkomstig vanuit Oostenrijk. Enkel enkele soorten honing en thee zijn uit Grobbendonk zelf. “Verzorgingsproducten, zelfgemaakte appelstrudel, wijnen, schnaps, confituur, fijne vleeswaren zoals Landjäger, Kaminwurz, Gambsbeisser, gedroogde bergham en nog veel meer. In de Alperij kan je het allemaal vinden, rechtstreeks geleverd vanuit kleine plaatselijke bedrijven in de Alpen. Alle kazen, een vijftiental verschillende soorten, worden er gemaakt van hooimelk, dat is melk van koeien die enkel vers gras of hooi gegeten hebben, en dat proef je!”, vertelt Eva. “Ik kon hiervoor terecht bij vele leveranciers die ook in mijn winkeltje in Vorarlberg leverden. Allemaal ambachtelijk gemaakte producten die rechtstreeks naar mijn winkeltje komen.”

Limburg

Na een jaar kan Eva vaststellen dat vele mensen de Oostenrijkse producten kunnen smaken. “Het slaat enorm aan, zelfs meer dan ik op voorhand had durven hopen”, weet ze. “Ik krijg klanten vanuit heel de Kempen over de vloer en zelfs Limburgers. Gek eigenlijk!” Bij de Alperij kan je ook terecht voor kaas- of vleesschotels.

De Alperij aan het Grobbendonkse Astridplein is open van maandag tot en met donderdag tussen 9 uur en 12.30 uur en op vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Eva zal er maar al te graag vertellen over haar producten en over haar liefde voor de Oostenrijkse Alpen. De Alperij is voor de jaarlijkse vakantie gesloten tussen 2 en 15 augustus.