Eerbetoon aan overleden kunstschilder Bruno Vekemans op tentoonstelling van Kunstatelier ‘t Palet Wouter Demuynck

13 februari 2020

20u27 0 Grobbendonk De leden van Kunstatelier ‘t Palet hielden in Gemeenschapscentrum De Volle Vaart in Grobbendonk weer hun jaarlijkse tentoonstelling. Een opvallend werkje was een portret van de pas overleden kunstschilder Bruno Vekemans, geschilderd door zijn schoonzus en voorzitter van de vereniging Lesley De Ridder. “Als eerbetoon hebben we zijn portret gehangen op de plek waar hij elk jaar kwam.”

Kunstatelier ‘t Palet, dat recent verhuisd is naar de Schoolstraat, stelt elk jaar al haar werken twee dagen lang tentoon in Grobbendonk. De kunstgroep biedt een atelier aan voor volwassenen en kinderen, maar geeft ook workshops en cursussen. Het thema van de tentoonstelling dit jaar was ‘Inspired by’, want de kunstenaars lieten deze keer blijken waar ze hun inspiratie halen.

Bruno Vekemans

Lesley De Ridder, voorzitter van Kunstatelier ‘t Palet, liet zich inspireren door kunstschilder Bruno Vekemans, die in juli 2019 overleed na een slepende ziekte, uit Brasschaat. “Bruno, de echtgenoot van mijn zus, was een kunstenaar die echt van zijn werken kon leven. Hij heeft tentoongesteld in steden als New York en Havana. Elk jaar kwam hij naar onze tentoonstelling om ons positieve feedback te geven”, vertelt Lesley De Ridder.

“Hij vond altijd dat we goed bezig waren, ook omdat we een eigen kinderatelier hebben. Het was fijn om hem te schilderen en hem als eerbetoon te hangen op de plek waar hij elk jaar kwam. Zelfs toen hij heel ziek was, kwam hij nog. Maar nu misten we hem.”

Lesley De Ridder trachtte enkele stijlcomponenten van haar schoonbroer in haar portret te verwerken. “Hij hanteert een ietwat donkere stijl en gebruikt vaak contrasten, terwijl ik eerder natuurgetrouw schilder. Het is dus een gemengde vorm van die twee stijlen geworden.”

Recyclagekunst

De tentoonstelling was qua opkomst trouwens een succes met iets minder dan 200 bezoekers. Ook het thema van volgend jaar ligt al vast - dan ligt de focus op recyclagekunst.