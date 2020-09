Een hongertje? Ga naar de nieuwe afhaalautomaat van ‘Pure, more than catering’ Jurgen Geyselings

12 september 2020

09u21 108 Grobbendonk Vanaf dit weekend kan iedereen terecht in Bouwel voor een lekkere afhaalmaaltijd aan de nieuwe automaat van ‘Pure, more than catering’ in de voortuin van de eigenaars. “Met de automaat willen we in deze rare tijden de hongerigen laten genieten van onze kookkunsten”, klinkt het.

In de Kennedylaan te Bouwel, deelgemeente van Grobbendonk, kunnen hongerige magen vanaf dit weekend terecht aan de ‘Pure take away automaat’ van uitbaters Eléonore Meeuws en Giovanni Wouters. Het koppel schuimt met hun traiteurzaak ‘Pure, more than catering’ in normale omstandigheden tal van feesten en events af in de wijde regio. Omdat er door corona amper feesten zijn kwam het Bouwelse koppel op het idee om in hun voortuin een automaat met bereide gerechten te plaatsen.

24 op 24

“Met de opgelegde coronamaatregelen zagen we onze agenda voor de komende maanden op korte tijd volledig leeglopen”, vertelt Giovanni Wouters. “We organiseerden de voorbije maanden onze eigen takeaway waarbij we op maat van de klanten hun maaltijden verzorgden die ze dan op een afgesproken tijdstip kwamen afhalen. Om nog meer tot dienst van de klant te staan stellen we vanaf dit weekend onze automaat in werking waar iedereen 24 op 24 en 7 op 7 terecht kan voor uiteenlopende gerechten.”

Varkenshaasje, een blijver!

Het aanbod in de automaat zal dagelijks veranderen, met keuze uit klassieke, vegan, en Healty gerechten. “We proberen dagelijks het aanbod een beetje te wijzigen met enkele blijvers, zoals het door iedereen gesmaakte varkenshaasje”, vertelt Eléonore Meeuws. “Er zitten een tiental gerechten in de automaat, één voor één in onze eigen keuken bereid. Momenteel zijn onder meer paëlla, een vegan stoofpotje, pasta met scampi en curry, chili con carne en verschillende soepen op ieder moment van de dag of nacht beschikbaar.”