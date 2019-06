Eekhoorns laten oversteekbruggen links liggen Jurgen Geyselings

19 juni 2019

18u00 2 Grobbendonk De vijf eekhoornbruggen aan de Herentalsesteenweg in Grobbendonk, die er staan sinds de heraanleg een dik half jaar geleden, worden door de diertjes niet gebruikt. De touwbruggen sluiten immers niet aan op de bomen aan de kant van de weg. De gemeente lost het euvel zo snel mogelijk op.

De eekhoornbrug moet aangesloten te zijn aan een overhangende tak van een boom of aan de boomstam zelf, zodat de kleine knaagdiertjes rechtstreeks van de boom de oversteek kunnen maken richting de begroeiing aan de overkant van de weg. In Grobbendonk staan de palen en het tussenhangende dikke touw los van eender welk gewas of boom aan de rand van de baan. De gemeente zal zo zo snel mogelijk werk maken van een verbinding tussen de bestaande eekhoornbruggen en de talrijke bomen in de buurt.

Naast de vijf eekhoornbruggen die er al staan zou het gemeentebestuur nog plannen hebben om vijf extra oversteekplaatsen voor de knaagdiertjes aan te leggen langs de drukke gewestweg tussen Herentals en Grobbendonk.