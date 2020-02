E313 afgesloten door brandende vrachtwagen Toon Verheijen

26 februari 2020

19u26 12 Grobbendonk De snelweg E313 is woensdagavond deels afgesloten door een brandende vrachtwagen op de E313.

De bestuurder van de vrachtwagen kon nog tijdig zijn gevaarte op de pechstrook zetten nadat hij vermoedelijk een klapband had gekregen. De vlammen schoten uit het gedeelte waar de oplegger aan de trekker wordt vastgemaakt. De snelweg is volledig afgesloten in Massenhoven. Het verkeer moet daar de snelweg verlaten. Die beslissing is genomen om de lading - plastic zakken met korrels - te kunnen overladen om daarna de trekker en oplegger ook te kunnen takelen.

Al het verkeer op de E313 - A13 in de richting van Lummen moet de snelweg verlaten via uitrit 19 Massenhoven. Volg de calamiteitenomleiding met de letter F tot oprit 20 Herentals-West, waar u de snelweg weer kan oprijden.