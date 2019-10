Duvel gerijpt in Bourbon-vaten voorgesteld in Den Herberg van Bartel Van Riet: “Gezellige setting past perfect bij het product” Wouter Demuynck

01 november 2019

00u02 0 Grobbendonk Voor de lancering van hun nieuwste reeks van ‘Duvel Barrel Aged’, Duvel die negen maanden heeft gerijpt in gebruikte Amerikaanse Bourbon-vaten, koos Duvel voor een Kempense setting: Den Herberg, het hoevecafé van Grobbendonkenaar Bartel Van Riet. Het zachte degustatiebier met toesten van vanille en met lange afdronk viel er in de smaak.

Het is intussen al de vierde keer dat Duvel haar reeks ‘Duvel Barrel Aged’ uitbrengt. De eerste editie startte in de zomer van 2017 en was meteen een groot succes, waarop de brouwers de vraag naar meer kregen. De Duvel Barrel Aged kreeg een gouden medaille op de World Beer Awards en niet veel later volgde een tweede en derde reeks.

Negen maanden gerijpt

De brouwers van Duvel ontvingen voor de vierde reeks meer dan 330 eikenhouten vaten van de Amerikaanse bourbon distilleerderijen Heaven Hill, Woodford Reserve, Four Roses, George Dickel en Jack Daniels en gaven het hier een tweede leven. Zij vulden de vaten met hun gouden speciaalbier en lieten het negen maanden rijpen. Aangezien de vaten nog doordrenkt zijn met de originele bourbon, krijg je een amberkleurig bier met toetsen van bourbon, vanille en karamel dat met een alcoholpercentage van 11,5% nog 3% sterker is dan normaal. In totaal komen er bijna 80.000 flessen op de markt.

Bartel Van Riet

Hoewel het gerijpte bier in se niets met de Kempen te maken heeft, organiseerde Duvel woensdagavond een degustatie in een gezellige schuur, vlak aan het hoevecafé Den Herberg van Grobbendonkenaar Bartel Van Riet op het kasteeldomein van d’Ursel. Van Riet verwelkomde de gasten er met heerlijke hapjes en knetterende vuurkorven. “We hebben deze setting gekozen omdat het perfect bij het product past”, zegt Duvel-brouwer Sam De Belder (28). “Een drankje zoals je dit drink je op een winterbarbecue of iets dergelijk: als het water kouder is maakt dit het meteen gezellig. Via gemeenschappelijke vrienden zijn we bij Bartel terechtgekomen.”

Ideale balans na negen maanden

Het mag dan wel al de vierde reeks zijn, toch is de werkwijze niet altijd hetzelfde. “Je kan er geen deadline op plakken, want zo’n Bourbon-vat is altijd iets anders. Deze keer hebben we na negen maanden rijpen de ideale balans gevonden, terwijl dat de vorige na zes maanden was. Dat heeft als gevolg dat het smaakprofiel deze keer iets ronder is en dat het bier wat donkerder van kleur is. Dat verschil proef je echt wel.”

Een bier dat gerijpt is tot de perfectie verdient uiteraard ook om op de juiste manier gedronken te worden. Je schenkt Duvel Barrel Aged idealiter aan een temperatuur van 8 graden Celcius. Het aroma komt het best tot z'n recht in het speciaal ontwikkelde degustatieglas dat je in de geschenkverpakking vindt. Vanaf november is het verwengeschenk - met een fles van 75 cl en degustatieglas - bij drankenhandelaars en supermarkten te koop voor 24,99 euro. Online is het via duvelshop.be beschikbaar.