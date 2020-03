Duivenmelkers schenken 17.280 euro aan kankerpatiëntjes via duivenveiling Jurgen Geyselings

11u48 0 Grobbendonk In Grobbendonk hebben de plaatselijke duivenmelkers hun goed hart laten zien. Ze verzamelden via een zogenaamde ‘duivenveiling’ maar liefst 17.280 euro. Op deze manier steken ze een Grobbendonks en Bouwels gezin een hart onder de riem nadat in beide gezinnen kanker werd vastgesteld bij hun kindjes.

Milan (6) uit Grobbendonk en Stella (10) uit deelgemeente Bouwel vechten allebei tegen kanker. Daar hoort een intensieve behandeling en een serieus kostenplaatje bij voor de ouders. Milan volgt zijn behandeling in Leuven en Stella in Gent, beide kinderen kunnen de lessen op school ondertussen bijwonen via Bednet, waarbij via de computer de lessen live te volgen zijn.

Alle windstreken

“In de scholen van de kinderen werden al tal van acties op poten gezet”, weet Bart Obbels. Bart is ICT-coördinator in de Klim-Op scholen in zowel Grobbendonk als Bouwel, waar beide kindjes schoolgaan. In zijn vrije tijd is Bart sinds enkele jaren een fervent duivenmelker en zo kwam hij op het idee om via de Grobbendonkse Duivenbond een duivenveiling ten voordele van beide kankerpatiëntjes in te richten. “Omdat ik beide kindjes ken vanop school, wou ik ze via deze weg een hart onder de riem steken. We staken als duivenmelkers een veiling in elkaar via het internet en die leverde het mooie bedrag van 17.280 euro op. Er kwamen kopers uit alle windstreken op af en er werden maar liefst vijfenzestig duiven aan de man gebracht. Zelfs kopers uit Roemenië, Duitsland en Marokko mogen binnenkort een Kempense duif in hun duivenkot plaatsen.”

Hart van goud

De ouders van Milan en Stella namen de cheque in ontvangst en krijgen van de duivenmelkers volledige vrijheid voor het gebruik van de centen. “Beide gezinnen hebben ons toevertrouwd dat de centen zullen gebruikt worden om de grote kosten die de verschillende behandelingen met zich meebrengen te dekken. We laten ze volledig vrij om de centen te gebruiken, al gaan ze er mee naar Euro Disney, maar begrijpelijker wijze zullen ze de centen gebruiken om de ziekte te bestrijden”, gaat Obbels verder.