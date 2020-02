Dronken bestuurder belandt met auto in gracht Jef Van Nooten

09 februari 2020

De brandweer heeft zaterdagavond een bestuurder uit zijn voertuig moeten bevrijden langs de Industrieweg in Grobbendonk. De man was met zijn Audi langs de kant van de weg geraakt en zo in de gracht beland. Hij moest er door de hulpdiensten worden uit gehaald. De reden waarom de auto in de gracht was beland, werd al snel duidelijk. De man vertoonde volgens getuigen een erg dronken indruk.