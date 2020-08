Deze week op verschillende plaatsen verkeershinder door wegenwerken Jurgen Geyselings

24 augustus 2020

18u21 1 Grobbendonk In Grobbendonk is het deze week op verschillende plaatsen opletten voor wegenwerken in de gemeente. Hieronder staan enkele van deze knelpunten voor u opgesomd.

Vanaf vandaag, maandag 24 augustus, tot en met woensdag 26 augustus is de Hertestraat afgesloten omwille van werken, ook de Vaartkom is op dinsdag en woensdag afgesloten omwille van wegenwerken.

Vanaf woensdag 26 augustus tot en met vrijdag 28 augustus is de Watermolenweg dan weer afgesloten omdat er werken uitgevoerd zullen worden aan de dwarsduiker. Fietsers dienen hier af te stappen en kunnen dan te voet hun weg verderzetten aan de werken.

Op 26 en 27 augustus is de Langenheuvel in deelgemeente Bouwel afgesloten, ter hoogte van huisnummer 78, wegens werken aan de riolering, er is hier een omleiding voorzien voor het verkeer.

Tot slot is op 27 en 28 augustus de Kabienstraat afgesloten ter hoogte van huisnummer 7. Dit eveneens omwille van werken aan de riolering, ook hier is er een omleiding voorzien.