Dertiger krijgt 6 jaar cel nadat hij vanuit raam met jachtgeweer op slachtoffers vuurt Jef Van Nooten

09 september 2020

15u03 6 Grobbendonk De 35-jarige C.W. uit Grobbendonk vliegt 6 jaar achter de tralies. Hij is schuldig bevonden aan moordpoging nadat hij op 13 juli 2019 vanuit zijn raam vuurde op twee mannen die amok kwamen maken aan zijn woning.

Twee bouwvakkers, een 32-jarige man uit Lille en een 42-jarige man uit Vorselaar, waren in juli vorig jaar op stap geweest om het begin van het bouwverlof te vieren. Op weg naar huis trokken ze naar de woning van C.W. in Grobbendonk. Ze hadden nog een vrouwenkwestie uit te praten. Er ontstond een verbale ruzie: C.W. vanuit zijn raam op de eerste verdieping, de twee bouwvakkers op de oprit van de woning.

Jachtgeweer

Tijdens die woordenwisseling is de bewoner een jachtgeweer gaan halen. Even later vuurde hij ermee op zijn twee slachtoffers. De bouwvakkers vluchtten weg, maar C.W. heeft het jachtgeweer snel herladen om nog een tweede keer te kunnen vuren. Beide slachtoffers werden geraakt door de kogelbolletjes. Een aantal bolletjes moest operatief verwijderd worden.

“Belangrijk om weten is dat met het jachtgeweer maar één schot afgevuurd kan worden”, benadrukte aanklager Wim Smets tijdens het proces. “Hij heeft dus doelbewust het wapen herladen om nog eens gericht te schieten op het moment dat ze aan het vluchten waren.”

Zelfverdediging

De bewoner heeft altijd ontkend dat hij de intentie had om te doden. Hij zegt te hebben geschoten uit zelfverdediging, omdat de twee bouwvakkers probeerden zijn woning binnen te dringen. Toch veroordeelt de rechtbank hem voor moordpoging.