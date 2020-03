Delhaize haalt mondmaskers van 14,95 euro uit de rekken en schenkt een deel aan wzc: “Wilden klanten mogelijkheid geven zich te beschermen” Toon Verheijen

17 maart 2020

18u26 0 Grobbendonk Warenhuis Delhaize in Grobbendonk heeft na een storm aan reacties op het feit dat ze mondmaskers verkochten aan 14,95 euro per stuk beslist om de mondmaskers weer uit de rekken te halen. Ze schonken 150 mondmaskers aan het woonzorgcentrum De Wijngaard in Grobbendonk.

Twee dagen geleden postte een verontwaardigde klant van warenhuis AD Delhaize in Grobbendonk een post op sociale media. Aan de kassa hingen mondmaskers te koop voor 14,95 euro per stuk. De post lokte nogal wat verontwaardigde reacties uit.

“Een tijd geleden had ik via via een aanbod gekregen om een duizendtal maskers te kopen met een speciale filter”, zegt zaakvoerder Wim Vercammen. “We beslisten erop in te gaan omdat we drie winkels hebben. Naast die in Grobbendonk hebben we er ook nog in Berchem en Borgerhout. Het was vooral de bedoeling om ons personeel ermee te beschermen.”

Uit de rekken

De zaakvoerders kregen echter snel hoogte van de verontwaardigde reacties en hebben besloten om de maskers uit het rek te halen. “We hebben ook beslist om er 150 te schenken aan het woonzorgcentrum De Wijngaard”, zegt Wim Vercammen.

“De rest houden we bij om te verdelen onder onze personeelsleden van de drie winkels. Die zullen het de komende dagen en weken ook nodig hebben”, aldus Vercammen. “Wij moeten immers ook open blijven om de mensen verder te helpen. Of ik de commotie begrijp? Niemand moest zich verplicht voelen om zo’n masker te kopen. We wilden de klanten alleen maar een extra mogelijkheid geven om zich te beschermen. Schandalig? Ik heb zelfs prijzen van 23 euro gezien.”