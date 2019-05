Debutante Marianne Verhaert (Open Vld) haalt meer dan 11.000 voorkeursstemmen bij federale verkiezingen: “Ik word sterke Kempense stem in Brussel” Jurgen Geyselings

26 mei 2019

23u07 0 Grobbendonk Marianne Verhaert, sinds dit jaar de eerste vrouwelijke burgemeester in Grobbendonk, versierde voor de federale verkiezingen van dit weekend een mooie tweede plaats op de Kamerlijst voor Open Vld in Antwerpen.

Net als bij de lokale verkiezingen brachten schreef Verhaert bij de federale een mooi verhaal. Verhaert behaalde als debutante 11.082 voorkeursstemmen. “Ik leg de lat voor mezelf steeds hoog”, zegt Verhaert. “Door deze uitslag staat het vast dat ik de komende periode mijn stekje in het parlement vast heb. Ik zal in Brussel met hart en ziel de belangen van de hele Kempen verdedigen.”

Of Open Vld in de federale regering terechtkomt, zal de komende weken blijken. “Ik blijf burgemeester, ook met mijn zetel in het federaal parlement. Zo zal Grobbendonk en de rest van de Kempen een sterke stem krijgen in het federale parlement”, aldus nog Verhaert.