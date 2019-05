Debutante Marianne Verhaert (Open Vld) behaalt meer dan elfduizend voorkeurstemmen bij de federale verkiezingen: “Dankzij deze uitslag kan ik in de toekomst de belangen van de Kempen verdedigen in Brussel” Jurgen Geyselings

26 mei 2019

Marianne Verhaert, sinds dit jaar de eerste vrouwelijke burgemeester in Grobbendonk, versierde voor de federale verkiezingen van dit weekend een mooie tweede plaats op de Open Vld-kamerlijst in Antwerpen. Verhaert kwam op de proppen met het idee om de Kempense mobiliteit aan te pakken omdat dit een probleem is dat zowel de burgers als de ondernemers treft. “Ik wil dat Kempenaren trots kunnen zijn op hun regio, dat ze meer beloond worden en respect krijgen voor al het harde werk dat de ondernemers en harde werkers leveren. Hiervoor wil ik in het parlement op de tafel kloppen”, klonk het voor de verkiezingen bij Marianne Verhaert.

Net zoals bij de lokale verkiezingen brachten ook de federale verkiezingen voor Marianne Verhaert een mooi verhaal met zich mee. Verhaert behaalde als debutant meer dan elfduizend voorkeurstemmen op 26 mei. “Ik leg de lat voor mezelf steeds hoog, omdat goed nog niet goed genoeg is”, vertelt ze bij het overschrijden van de tienduizend stemmen. “Door deze uitslag staat het vast dat ik de komende periode mijn stekje in het parlement vast heb. Ik zal in Brussel met hart en ziel de belangen van de ganse Kempen verdedigen.” Of dit bij de meerderheid of in oppositie zal doorgaan dat zal in de komende weken duidelijk worden. “Ik ga mijn burgemeesterschap niet aan de kant zetten wanneer ik in het federaal parlement zal zetelen. Beter nog, via deze combinatie denk ik dat Grobbendonk en de rest van de Kempen een sterke stem zullen krijgen in het federale parlement”, besluit een tevreden toekomstig parlementslid. Uiteindelijk behaalt Marianne Verhaert in totaal 11 082 voorkeursstemmen bij de federale verkiezingen.