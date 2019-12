De Kloek trakteert 300 kansarme gezinnen op een warm Kerstfeest met speelplezier, eten en drinken Jurgen Geyselings

18 december 2019

16u40 338 Grobbendonk In Bouwel bij Grobbendonk zet binnen- en buitenspeeltuin De Kloek op kerstdag de deuren open voor 300 kansarme gezinnen. In samenwerking met de OCMW’s van de omliggende gemeenten wil eigenaar Raf Van Goubergen ook de kansarme gezinnen een warme kerst bezorgen met speelplezier en een driegangen tellende Kerstmenu. En dit allemaal gratis!

Binnen- en buitenspeeltuin De Kloek aan de Liersesteenweg in Grobbendonk staat garant voor een dagje plezier voor de kinderen. Vanaf dit jaar zet eigenaar Raf Van Goubergen zich in voor de kansarmen die in en rond Grobbendonk wonen. “In samenwerking met de OCMW’s van Grobbendonk, Nijlen, Vorselaar en Zoersel organiseren we op 25 december een warm kerstfeest voor circa 300 kansarme gezinnen”, vertelt Raf. “Ondertussen zitten we aan ongeveer 200 inschrijvingen en hebben we dus nog plaats voor een hondertal deelnemers. We verwelkomen de mensen voor een leuk dagje uit op Kerstdag en bieden hen volledig gratis een driegangen menu aan.”

We willen iedereen die aanwezig is een onvergetelijk en warm Kerstfeest bezorgen! Raf Van Goubergen

Het Kerstfeest bij De Kloek is een idee van de kokkin des huizes. “Ze kwam met dit idee af en we zijn met z’n allen direct op de spreekwoordelijke kar gesprongen”, gaat Raf verder. “De dag zelf komen er enkel vrijwilligers helpen in onze speeltuin. Dankzij de gulle medewerking van JBC, Nike Laakdal, Lu Herentals en enkele lokale handelaars willen we iedereen een onvergetelijk dagje bezorgen. We voorzien een zanger, een clown zal de kinderen entertainen en een grimeur zal aanwezig zijn om de kinderen van een leuk snoetje te voorzien. Ieder kind en elke volwassene zal tevens de kans krijgen om met een goodiebag vol leuke zaken huiswaarts te keren.”

Inschrijven

Inschrijven voor het Kerstfeest, dat plaatsvindt tussen 11 uur en 16 uur kan nog op welkom@dekloek.be of 0496/75.99.35 tot maandag 23 december 2019. Wie er niet kan bijzijn op Kerstdag zelf, kan tijdens de Kerstvakantie iedere dag terecht voor een dagje spelplezier in de Kloek, zowel de binnenspeeltuin als de buitenspeeltuin zijn alle dagen geopend.