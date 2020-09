DCM installeert intelligente buitenzonnewering aan hun energiezuinig kantoorgebouw Jurgen Geyselings

03 september 2020

12u39 0 Grobbendonk De Ceuster Meststoffen (DCM) produceert organische meststoffen op basis van reststromen uit de voedingsindustrie. Deze duurzame aanpak vertaalt zich tevens in hun energiezuinige hoofdkantoor in Grobbendonk. Alle hedendaagse technieken van duurzaam bouwen zijn er geïntegreerd: betonkernactivering, zonnepanelen, doorgedreven isolatie en nu ook architecturale zonwering.

Het driehoekige kantoorgebouw van DCM in Grobbendonk is als het ware ingebed in een helling en daardoor verankerd in zijn omgeving. De hoofdrol in dit verhaal is de relatie tussen binnen en buiten, met veel aandacht voor planten en de natuur op zich. Logisch, gezien DCM actief is in de tuinbouwsector. Dit project huisvest niet alleen de centrale diensten, maar doet ook dienst als congrescentrum.

Zonnehitte buitenhouden

“De glazen gevel op het zuiden en het centraal gelegen terras laten een zee van licht toe in het gebouw”, vertelt architect Reginald Schellen. “De glaspartijen vormen de verbinding met het groen, de heuvels, de waterpartij en de beplanting. Glazen gevels die zon georiënteerd zijn, laten de binnenruimte bij warme, zonnige periodes gemakkelijk oververhitten. In een energiezuinig kantoorgebouw is het de kunst om tijdens de winter veel licht binnen te halen, maar om tijdens de zomer de zonnehitte buiten te houden.”

Structurele zonwering

“Om te vermijden dat de zomerzon de vijand van het wooncomfort wordt, is structurele buitenzonwering onmisbaar”, benadrukt Schellen. “Vandaar de keuze voor de uniek gevormde lamellen DucoSun Wing. Uit ervaring weten we dat we de lamellen op een zuidgevel best horizontaal plaatsen omdat de zon hoog staat. De architecturale meerwaarde van de lamellen op de riante zuidgevel is niet te onderschatten.”

Beweegbaar systeem

“De DucoSun Wing is geperforeerd en zorgt zo voor een perfecte harmonie tussen zonwering en beschaduwing”, vertelt Pieter Decat van Duco. “De vleugelvormige lamel heeft een urban design en kan met de zon meedraaien, waardoor de inval van het licht gestuurd kan worden. Dat biedt de mogelijkheid voor meer sfeer in de ruimte. De stand van de lamellen kan vrijwel traploos geregeld worden. Op die manier is er geen sprake van hinderlijke lichtinval op de werkvloer, hoe de zon ook naar binnen schijnt. De structurele zonwering bij DCM zorgt niet alleen voor een efficiënte afscherming van de zonnestralen, ze garandeert ook een daling van de gemiddelde temperatuur binnenshuis tot 12% in de strijd tegen oververhitting.”