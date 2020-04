Contactpersonen gezocht voor zorgzame buurt Jurgen Geyselings

10 april 2020

11u36 0 Grobbendonk Grobbendonk is op zoek naar contactpersonen voor zorgzame buurten die zich engageren om een oogje in het zeil te houden bij eenzame mensen tijdens het corona-tijdperk.

In Grobbendonk is men op zoek naar contactpersonen voor zorgzamen buurten. Deze contactpersonen engageren zich om in hun buurt een oogje in het zeil te houden tijdens de corona-dagen. “Het lokaal bestuur is hiervoor op zoek naar een een enthousiaste buur in iedere straat of buurt in Grobbendonk”, staat te lezen in de gemeentelijke nieuwsbrief ‘Grobonieuws’.

Als contactpersoon bereik je, en help je mensen die eenzaam zijn, geen netwerk van familie of buurtbewoners hebben en die hulp kunnen gebruiken. Zo kunnen deze mensen op een snellere manier van de nodige zorgen voorzien worden. Het team Zorg en Gezondheid uit Grobbendonk kan dan verder initiatief nemen en de meest gepaste hulp voorstellen en organiseren.

Grobbendonkenaars die zich geroepen voelen om deze signaalfunctie op zich te nemen kunnen zich melden bij het vrijwilligersplatform via www.grobbendonk.be/grobbendonkhelpt of bellen naar de plaatselijke consulent Zorg en Gezondheid, Karin Van de Vel op het telefoonnummer 014 50 81 10.