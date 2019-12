Chique Afterwork neemt afscheid met een knaller: dertigste editie nu al uitverkocht Jurgen Geyselings

10 december 2019

11u19 8 Grobbendonk In de feestzaal van het Aldhem Hotel in Grobbendonk staat op vrijdag 20 december de dertigste en allerlaatste editie van Chique Afterwork op het programma. Dik zes jaar na de allereerste is het tijd voor ‘The final edition’. Die is net als alle voorgaande edities uitverkocht.

In de feestzaal van het Aldhem Hotel aan de op- en afrit van de E313 in Grobbendonk staat op vrijdag 20 december de allerlaatste editie van Chique Afterwork op het programma. De organisatoren Maxim Struyfs, Kristof Hens, Neel Vleugels, Dries Van Aelst en hoteluitbater Jorn Wittevrongel zetten met ‘The final edition’ een punt achter hun succesvol concept.

Bij één editie waren alle tickets in minder dan 3 uur verkocht Neel Vleugels

In september 2013, meer dan zes jaar geleden, stond de allereerste editie op het programma. Meteen werd duidelijk dat Chique Afterwork een schot in de roos was. “Ondertussen zitten we al aan dertig uitverkochte edities”, zegt Neel Vleugels. “Eén keer waren alle tickets zelfs op minder dan drie uur aan de man of vrouw gebracht.”

Maxi Jazz

Een tweetal keer per jaar gingen de heren van Chique Afterwork buiten het Aldhem Hotel op verkenning en organiseerden ze hun evenement ten voordele voor het goede doel. Onder meer Putte, Lier, Bevel, Heist-op-den-Berg en Herentals ontvingen Chique Afterwork in hun stad of dorp. “In Berlaar hadden we de enige echte Maxi Jazz als dj, de frontman van Faithless”, gaat Kristof Hens, in het muziekwereldje bekend als dj Milano verder. “Maxi Jazz heeft toen de pet van mede-organisator Neel Vleugels ‘gestolen’. Door de jaren heen zijn vele van de uitgenodigde artiesten vrienden geworden en zo zijn de Chique All Stars met onder meer dj Wout, Sofie van La Luna en mezelf ontstaan. Dat we onder meer het podium mochten delen met Felix Da Housecat, Sylver, Linda Mertens, F.R.A.N.K, Chappell en nog vele anderen maakt ons erg fier.”

Chique is veel meer dan afterworkfeestjes. Dat zal in de toekomst duidelijk worden Kristof Hens

Chique Afterwork ontstond toen Kristof Hens en Jorn Wittevrongel samen op een feest zaten. Iemand vroeg hen of het mogelijk was om de mooie, grote polyvalente zaal van het hotel nieuw leven in te blazen. “Meteen zocht ik in mijn vriendenkring mensen die hier mee hun schouders onder wilden zetten”, zegt Milano. “En zo onstond Chique Afterwork. Laat één ding duidelijk zijn, de afterworks stoppen na 20 december, niet Chique. We broeden nog op tal van ideeën. Wat juist, dat zal in de toekomst duidelijk worden!”