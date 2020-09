Carnavalsvereniging organiseert avondmarkt tijdens Eisterlee Kermis Jurgen Geyselings

22 september 2020

19u51 2 Grobbendonk Dit weekend vindt in Grobbendonk de allereerste kermis plaats sinds corona. Met een avondmarkt op zaterdagavond hoopt carnavalsvereniging De Grobbers dat vele mensen naar Eisterlee Kermis zullen afzakken.

Grobbendonk kan zich stilaan opmaken voor de eerste kermis op hun grondgebied sinds het uitbreken van het coronavirus. Dit weekend staat van zaterdag tot en met maandag de kermis opgesteld aan gehucht ‘Eisterlee’ in Grobbendonk. De kermis kende de laatste jaren een flinke terugval en steeds minder kramen vonden hun weg naar de kermis. Carnavalsvereniging ‘De Grobbers’ zet sinds vorig jaar hun schouders onder een onderdeel van de kermis en organiseert net zoals vorig jaar een avondmarkt op zaterdagavond. Een dertigtal handelaars zullen er hun producten aanbieden tussen 17 en 22 uur.

“Eisterlee Kermis is een kermis waar ik al sinds kindsbeen naartoe ga”, vertelt Koen op De Weerdt van de carnavalsvereniging. “We vonden dat de kermis niet mocht doodbloeden en willen er nieuw leven inblazen met een avondmarkt. Met de corona-maatregelen die van kracht zijn gaat het ditmaal net allemaal ietsje moeilijker, zo hebben we een zanger moeten afzeggen die normaal voor de nodige ambiance kwam zorgen. Jammer, maar we zijn tegenwoordig al blij dat we iets kunnen organiseren, hoe klein het ook moge wezen.” De carnavalist verwacht dat er dit jaar naast een paardenmolen ook nog een viskraam, luna-park en smoutebollenkraam aanwezig zal zijn op de kermis.