Bus-shuttle voor minder mobiele personen richting lokale markt op donderdag Jurgen Geyselings

24 juni 2020

13u53 0 Grobbendonk Het gemeentebestuur in Grobbendonk heeft beslist om een shuttlebus in te leggen naar de lokale markt op donderdag. Deze beslissing kwam er nadat de corona-maatregelen versoepeld werden de voorbije weken.

De gemeente Grobbendonk geeft oudere en minder mobiele mensen de kans om naar de lokale markt te gaan door een bus-shuttle te voorzien. Boodschappen doen op de markt én bij de omliggende handelszaken kan daar immers perfect gecombineerd worden met sociale contacten, iets wat deze mensen de voorbije maanden serieus gemist zullen hebben. Vooral voor ouderen en minder mobiele mensen was het sociaal isolement zwaar. Nu de maatregelen versoepelen en we allemaal opnieuw wat meer mogen, beslist de gemeente Grobbendonk om een shuttlebus in te leggen naar de lokale markt op donderdag.

“We hopen allemaal dat die vreselijke ziekte de kop is ingedrukt, en dat we zo vlug mogelijk allemaal terug veilig uit ons kot kunnen komen. Bij ouderen heeft het gebrek aan contact tijdens de lockdown er stevig ingehakt”, vertelt schepen van Welzijn Martine Taelman (GiB). “We willen iedereen, en voornamelijk oudere en minder mobiele personen, de kans geven om vlot op het Astridplein te geraken op het moment dat daar ook de markt doorgaat. Zo kunnen ook zij shoppen, niet enkel op de markt zelf, maar ook bij de lokale winkels.”

“Vanaf de maand september voorziet de gemeente dat de liftbus, die we vlak voor de coronacrisis in gebruik namen en die gesponsord werd door lokale handelaars en ondernemers, één keer per maand op donderdagvoormiddag als shuttle rijdt”, verduidelijkt schepen Johan Verhaegen (GiB). De shuttle zal mensen naar de markt voeren op het Astridplein en stopt aan het woonzorgcentrum ‘Het Waterrijk’, de serviceflats, het kruispunt Hanegoor/ Langenheuvel en de kerk in Bouwel. “Als het initiatief gesmaakt wordt bestaat de mogelijkheid om het uit te breiden naar meerdere keren per maand.”