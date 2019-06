Burgemeester Marianne Verhaert stapt onder stralende zomerzon in het huwelijksbootje Jurgen Geyselings

29 juni 2019

14u58 8 Grobbendonk Onder een stralende zomerzon stapte Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert op zaterdagmiddag als nieuwbakken bruid het Grobbendonkse gemeentehuis buiten. Marianne Verhaert ondertekende er samen met haar partner Jeroen Krekels de huwelijksakte en werd zo in ‘haar Grobbendonkse gemeentehuis’ in de echt verbonden met haar man.

Marianne en Jeroen vormen al twaalf jaar een gelukkig koppel en hebben twee zoontjes, Louis en Maurice. Zaterdagmiddag kwam het paar onder massale belangstelling officieel als man en vrouw het Grobbendonkse gemeentehuis buitengewandeld. Alle inwoners van Grobbendonk werden door het pasgetrouwde paar op het Astridplein uitgenodigd voor een dorpsdrink.

Voor Marianne is dit de derde belangrijke stap in haar leven in korte tijdsspanne. Vanaf de start van dit jaar gaat ze door het leven als de eerste vrouwelijke burgemeester van Grobbendonk en sinds enkele weken verdedigt Marianne Verhaert als volksvertegenwoordiger ook de belangen van het volk in de kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel. Als klap op de vuurpijl trad ze dan zaterdagmiddag in het huwelijksbootje.

Van een bewogen, maar vooral succesrijke start van 2019 gesproken voor de Grobbendonkse. Proficiat!