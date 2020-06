Buitenspeeltuin De Kloek kan dit weekend weer open met een leuke primeur voor de papa’s: Een Kloekske! Jurgen Geyselings

09 juni 2020

11u14 0 Grobbendonk Na lang wachten is het dan komend weekend zover: De buitenspeeltuin van ‘ Na lang wachten is het dan komend weekend zover: De buitenspeeltuin van ‘ De Kloek ’ in Grobbendonk mag zaterdag na exact drie maanden van stilte de poorten weer openzwieren voor het grote publiek. Voor de papa’s lanceert men alvast een leuke extra: Een Kloekske!

“Oorspronkelijk zouden we pas op 1 juli van start mogen gaan”, verduidelijkt Raf Van Goubergen van De Kloek. “Nu we besloten hebben de binnenspeeltuin af te sluiten en enkel onze buitenspeeltuin open te stellen voor de kinderen krijgen we de toestemming om dit weekend het startschot te geven. We vallen op deze manier onder de noemer ‘taverne met een buitenspeeltuin’. Wanneer de corona-cijfers dezelfde weg blijven uitgaan zoals ze nu doen, lijkt de kans groot dat volgende maand ook de binnenspeeltuin weer toegankelijk zal zijn. Hierover moeten we natuurlijk steeds met twee worden spreken in deze gekke tijden.”

Hap uit inkomsten

De maanden april, mei en juni zijn gewoontegetrouw topdagen voor de Grobbendonkse speeltuin. “Vele scholen zakken in deze periode af richting onze speeltuin en ook de verjaardagsfeestjes van kinderen die in het midden van de schoolvakantie verjaren worden door ouders in deze maanden ingepland, omdat ze in de zomer vaak zelf op reis zijn. Al deze klanten zijn we dit jaar misgelopen, een serieuze hap uit onze inkomsten”, vertelt Raf.

De capaciteit van het terras gaat van vijfhonderd plaatsen naar tweehonderdvijftig, maar we zijn er klaar voor! Raf Van Goubergen

Gedurende de voorbije maanden stond men niet stil bij De Kloek. “We hebben de zaak van onder tot boven gepoetst en het terras kreeg nieuwe, grote parasols waarmee we bij minder weer een groot deel van ons terras toch kunnen overdekken”, gaat het verder. “De komende dagen worden alle tafels op het terras nog vernieuwd en op de opgelegde afstand van elkaar geplaatst. Zo kunnen we zaterdag onze eerste speelvogels met hun mama’s en papa’s ontvangen. De capaciteit op het terras werd hierdoor ingeperkt met de helft, van vijfhonderd zitplaatsen gaan we naar tweehonderdvijftig, maar wij zijn er alvast klaar voor!”

Eigen bier: Een Kloekske

Raf Van Goubergen pakt tenslotte nog uit met een leuk extraatje voor alle papa’s die met hun kroost afzakken naar De Kloek. “We speelden al langer met het idee, maar nu is het zover”, klinkt het. “Vanaf dit weekend serveren we ons eigen bier: Een Kloekske, een blond, speels bier van De Kloek met een alcoholgehalte van 6,5 procent. Altijd leuk voor de papa’s dat wanneer hun kinderen ravotten op de speeltoestellen ze zelf op ontdekking kunnen gaan op onze drankenkaart en dan hun oog op dit ‘specialleke’ zien vallen.”

Vaderdag

Komende zondag is het vaderdag en iedere papa die zondagochtend komt ontbijten met zijn kinderen bij De Kloek wordt getrakteerd op een Kloekske. Reserveren voor het allereerste ontbijt na de corona-sluiting is verplicht om alles in goede banen te kunnen leiden en kan via welkom@dekloek.be. Vanaf dit weekend is de Grobbendonkse speeltuin iedere weekend en elke woensdag geopend, vanaf 1 juli staan de poorten van De Kloek zeven dagen op zeven van 10 uur tot 20 uur open.