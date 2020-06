Bromfietser zwaargewond na late shift op werk Jef Van Nooten

11 juni 2020

Een 28-jarige man is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Industrieweg in Grobbendonk. De man had er net een late shift opzitten op zijn werk toen hij rond 22.05 uur op zijn bromfiets werd aangereden door een auto. De bromfietser is met zware verwondingen - maar buiten levensgevaar – naar het ziekenhuis gebracht.