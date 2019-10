Brasserie Den Breugel na 1,5 jaar weer in gebruik: “We willen de Grobbendonkse horeca nieuw leven inblazen” Jurgen Geyselings

12 oktober 2019

12u39 10 Grobbendonk Na anderhalf jaar is vrijdagavond brasserie Den Breugel op het Astridplein in Grobbendonk weer in de gebruik genomen. “Met de opening van de zaak hoop ik het horecaleven in het centrum een nieuw leven in te blazen", aldus uitbater Vinnie Michiels.

Vinnie Michiels is sinds vrijdag de fiere uitbater van brasserie Den Breugel op het Grobbendonkse Astridplein. “Het was duidelijk dat Grobbendonk nood had aan een gezellige plek in het centrum waar iedereen terecht kan voor een lekkere koffie, een frisse pint of een volledige maaltijd”, vertelt Vinnie. “De zaak stond anderhalf jaar leeg. In het verleden was de zaak bijna veertig jaar in handen van dezelfde eigenaar en bleek ze een trekpleister voor de inwoners van Grobbendonk. Vele mensen vroegen naar een nieuwe start van de zaak en zo ben ik hieraan begonnen.”

Paardenfilet

De horecawereld kent voor Vinnie weinig geheimen. “Ik was in het verleden al actief in tal van horecazaken, zoals onder meer in de keuken van De Trappisten in Westmalle”, gaat hij verder. “We bieden onze klanten een lekkere maaltijd aan, zo staat er onder meer paardenfilet op de kaart. Met Den Breugel hopen we een toegankelijke brasserie te geven aan jong en oud in Grobbendonk, waar we iedereen laten genieten van een ‘breugelmomente’”.

Brasserie Den Breugel is alle dagen open vanaf 10 uur ‘s ochtends en op donderdag, de dag van de wekelijkse markt openen ze hun deuren zelfs een uurtje vroeger om de marktbezoekers te verwennen met een lekkere kop koffie.