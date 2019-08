Brand in garage naast privéclub Chardon: twee oldtimers mee in vlammen op Toon Verheijen

23 augustus 2019

22u47 1

De hulpdiensten werden vrijdagavond opgeroepen voor een brand aan de privéclub Chardon aan de Herentalsesteenweg. Er was brand uitgebroken in een garage naast de club. Daar stonden twee oldtimers en een motor. Vermoedelijk is er brand ontstaan aan een oplader door een kortsluiting. Het bijgebouw en de wagens zijn vernield.