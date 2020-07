Brand door defecte droogkast vernielt berghok Wouter Demuynck

17 juli 2020

16u54 0 Grobbendonk In Hanekam in Grobbendonk heeft het vrijdagnamiddag rond 14.50 uur gebrand in een berghok van een woning. Wellicht heeft een technisch defect aan de droogkast de brand veroorzaakt.

Het berghok raakte volledig vernield, maar de woning zelf is nog bewoonbaar aangezien het berghok een apart gebouw was.

De brandweer kon zo voorkomen dat de vlammen oversloegen op de woning. Niemand raakte gewond.