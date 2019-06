Bouwelse wielerfans trekken massaal naar het Nederlands kampioenschap wielrennen om er hun held Cees Bol aan te moedigen Jurgen Geyselings

15 juni 2019

11u59 2 Grobbendonk Wat begon als een grap voor enkele wielerfans uit de Grobbendonkse deelgemeente Bouwel is ondertussen uitgegroeid tot een echte supportersclub voor Nederlands Sunweb-wielrennner Cees Bol. Na zijn overwinning in Nokere Koerse dit jaar kwam alles in een stroomversnelling en ondertussen lijkt het erop dat de bende van café ‘t Toreke in Bouwel op 30 juni met een volle bus afreist richting het Nederlands Kampioenschap wielrennen in Ede.

30 juni 2019, heel België zal vol bewondering kijken naar het Belgisch Kampioenschap wielrennen op de weg in Gent. Elke Vlaming kijkt uit naar de prestaties van Greg Van Avermaet, Phillipe Gilbert of Oliver Naessen die zondag. Bijna elke Vlaming dan toch, niet de gekke bende uit Bouwel bij Grobbendonk. Zij reizen met een volle bus af richting Ede in Nederland voor het Nederlands Kampioenschap wielrennen. Het Nederlands Kampioenschap vraagt men zich dan af. “Inderdaad, wij zakken met een volle bus af richting Ede om er onze Cees Bol Nederlands kampioen te zien worden”, zegt Patrick Engelen vol zelfvertrouwen.

Patrick is één van de grondleggers en secretaris van het ganse Cees Bol verhaal in Bouwel. “Toen we met enkele vrienden van café ‘t Toreke in Bouwel vorig jaar afzakten naar de Omloop het Hageland viel ons oog op ene renner met de gekke naam Cees Bol. Prompt zetten enkele van de Bouwelaars hun geld voor de prono op deze Nederlander” gaat Engelen verder. “Op de één of andere manier geraakten we na de wedstrijd tot bij de renner zelf en sloegen een babbeltje met hem. We namen een interview af en besloten dit gesprek met de gekke vraag of Cees Bol kaas lekker vond. Het antwoord van de Nederlander was nog leuker dan de vraag zelf. Ik lust eigelijk helemaal geen kaas!”

Vanaf dat moment was de toon gezet, de Cees Bol fanclub moest en zou opgericht worden in supporterslokaal café ‘t Toreke te Bouwel. “Met enkele leden van het bestuur van de fanclub zakten we in maart af richting Nokere Koerse, een leuke koers in de Vlaamse Ardennen en we zetten bij de plaatselijke bookmakers ons geld in op onze favoriete renner.” gaat Engelen verder. “Aangezien Cees Bol voor iedereen niet meer dan een verre outsider was voor de zege konden we veel centen verdienen door zijn naam te koppelen aan onze centen. Na de voor iedereen verrassende zege van Bol in Nokere waren dan ook alle aanwezigen op de koers met verstomming verslagen toen de man van de prono ons onze vette winst uitdeelde. Het verhaal van de Cees Bol fanclub werd op deze manier alleen maar mooier en straffer.”

De overwinnning van Cees Bol in Nokere werd in de thuishaven van de supportersclub nog flink nagevierd tot in de vroege uurtjes. Bij het verlaten van ‘t Toreke weerklonken voor vele fans van de Nederlandse held de ochtendgezangen van de vogels reeds. Supportersclub Cees Bol staat telkens weer garant voor plezier en vertier. “Ondertussen bestaat onze supportersclub al uit een tachtigtal leden. Eén voor één koersliefhebbers en pleziermakers van het eerste uur.” weet bestuurslid Jan Berré. “We organiseren een busreis aangevuld met een VIP gebeuren aan de aankomst van het Nederlands Kampioenschap in Ede. Een succes, want ondertussen zijn er al een veertigtal inschrijvingen voor deze onvergetelijke dag. Het lijkt erop dat de bus op 30 juni vol zal zitten met Vlaamse wielerfans die volle gas voor Cees Bol zullen supporteren.”

Wanneer we bij Cees Bol zelf te rade gaan over het Vlaamse zottenwerk dat de heren uit Bouwel in elkaar knutselen, toont hij meer dan respect richting zijn supporters. “Het is hartstikke mooi. Altijd leuk als er mensen enthousiast zijn en je zelfs ter plekke op de koers komen aanmoedigen”, bevestigt Cees Bol “De fanclub gaat zijn gangetje en ik heb geen verplichtingen richting hen, dat maakt het enkel makkelijker voor mij. In mijn thuisland zelf heb ik geen supportersclub, maar ik ondervind gelukkig meer dan genoeg support van mijn familie en vrienden.”

“Een prachtig verhaal”, glundert Patrick Engelen. “Zelfs de familie en de vrienden van Cees Bol zullen bij ons zitten aan de aankomst van het NK. Het maakt duidelijk dat niet alleen wij, maar ook Cees Bol en zijn familie het een superleuk avontuur vinden waarin we ondertussen allemaal samen gerold zijn.”De Bouwelaars geven het superleuke verhaal de titel ‘De Cees is van ons’, afgeleid van de oervlaamse wieleruitdrukking ‘de koers is van ons’.