Bouwelse fanfare viert honderdjarig bestaan met een groots feestjaar Jurgen Geyselings

13 juli 2019

21u32 0 Grobbendonk Op het Stationsplein van Bouwel, deelgemeente van Grobbendonk is het dit weekend groots feest. Fanfare Sint-Donatus bestaat dit jaar exact honderd jaar en dat viert de fanfare een gans jaar lang. Na de lancering van een eigen bier, het ontwerp van een fotoboek, een tuinfeest is het nu tijd voor een drie dagen feesten en plezier maken. Bouwel staat dit weekend volledig in het teken van de Donatusfeesten.

Fanfare Sint-Donatus uit Bouwel wordt in 2019 een eeuw oud. Wat 100 jaar geleden begon met 5 muzikanten is nu uitgegroeid tot een fantastische muziekmaatschappij vol vriendschap en muziek. Om het gouden jubileum te vieren heeft de fanfare van Bouwel 2019 omgedoopt tot een waar feestjaar. “Onze fanfare werd exact honderd jaar geleden in 1919 opgericht”, weet bestuurslid Hans Van Lommel. “Dit jaar is voor iedereen die betrekking heeft met de fanfare één groots feestjaar met tal van activiteiten.”

Om alle festiviteiten van het 100-jarig bestaan nog wat extra cachet te geven hebben twee muzikant-meesterbrouwers een bier gebrouwen. Deze twee meesterbrouwers zijn Sam Topff en Hans Van Lommel. Het bier kreeg de toepasselijke naam Donneke, een verwijzing naar de Heilige Donatus. Het is een blonde tripel van 7% met een fris citrusaroma, een kruidig karakter en een krachtige bittere afdronk. “We zijn hobbybrouwers en verkopen ons ‘Donneke’ enkel op onze activiteiten. Wie weet stappen we er ooit mee naar de bierhandels om ons bier te distribueren”, vertelt brouwer Hans Van Lommel. Het feestjaar werd afgetrapt met het jaarlijks winterconcert op 2 en 3 februari, later volgde de uitgave van een boek over de geschiedenis van de Bouwelse Fanfare die momenteel een vijftigtal muzikanten telt. “We maken plezier telkens we samenkomen met onze fanfare. Muziek maken en een pintje drinken, de perfecte combinatie. Vandaar de leuze ‘gene drank, gene klank’”, grapt Van Lommel.

De blikvanger van het feestjaar zijn overduidelijk de Donatusfeesten. Drie dagen lang staat het stationsplein in Bouwel in het teken van muziek, mosselen en de Sint-Donatus fanfare. Op vrijdag werd de feesttent aan het station van Bouwel omgetoverd tot het grootste feestcafé van Bouwel. Zaterdag werd de Heilige Donatus aangeroepen met overdag hemelse fanfareklanken van niet minder dan acht verschillende fanfares en ’s avonds een bal met de Partyband. Op zondag kan iedereen nog komen nagenieten op de familiedag met een sprookjesachtige Annabella Bubble Show, een kindergrime en een gigantisch springkastelendorp die de ganse parking van het Stationsplein in de Grobbendonkse deelgemeente inneemt. Het hele weekend kon men naast muziek en spelplezier ook komen genieten van echte Zeeuwse mosselen die met liefde door de leden van de Bouwelse fanfare gemaakt worden.