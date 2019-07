Bouwelse fanclub van Cees Bol gaat uit de bol op NK wielrennen Jurgen Geyselings

01 juli 2019

19u51 4 Grobbendonk Zondag omstreeks 8.30 uur vertrok aan supporterscafé ‘t Toreke in Bouwel (Grobbendonk) een legioen wielersupporters met rode T-shirts, petjes en vlaggen richting het Nederlands kampioenschap in Ede. Ze zagen hun held niet winnen maar dat kon de pret niet bederven.

Een veertigtal Belgische Cees Bolfans werd na een busreis van ruim twee uur in Ede opgewacht door de familie van Cees Bol. Net voor de start maakte Cees Bol nog enkele minuutjes tijd voor een foto met zijn fanclub. Zijn familie trok ook een rood T-shirt aan, met daarop in witte letters ‘De Cees is van ons’. De ouders van Cees, de zus, de schoonbroer, zijn vriendin, zijn schoonouders, kortom de hele familie Bol vierde mee met zijn Bouwelse fanclub.

De fanclub kreeg een plekje in het vip-dorp. Nederlandse cameraploegen kregen al snel het rode Belgische legioen in de gaten en zakten één voor één af om een babbeltje te slaan met de wielergekke Belgen.

Vijfde

Het koersverloop maakte een zege voor sprinter Cees Bol steeds meer mogelijk. Op een tiental kilometer van de finish werd de kopgroep, die de hele dag in de aanval reed, opgeslorpt door het peloton en een massasprint drong zich op. De spanning nam toe bij de Belgische fanclubleden en de familie van Cees. Aan de eindmeet leek Bol net dat maatje te klein voor spurtbom Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step), die de rest van de groep met gemak vloerde en met de Nederlandse driekleur naar huis reed. Cees Bol kwam uiteindelijk als vijfde de eindmeet over.

We hadden een fantastische dag. De Cees is en blijft van ons! Patrick Engelen

“Jammer, jammer, jammer”, klonk het bij Patrick Engelen, bestuurslid van de Cees Bol Fanclub. “We zijn teleurgesteld, maar we moeten groots in het verlies zijn en Jakobsen feliciteren met zijn titel. We hadden een fantastische dag. De Cees is en blijft van ons!”

Blijven gaan

Cees Bol genoot ten volle van de aandacht en bedankte maandagochtend zijn fanclub met de volgende woorden: “Mannen, het was supermooi gisteren. Heel Ede op z’n kop gezet en vele leuke reacties gehad. Helaas niet het resultaat waarop we hoopten, maar we blijven ervoor gaan!”