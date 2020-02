Boterhammen vergeten? Koffie nodig? Industrie313 bedient nog voor aanvang vroege shift zijn klanten Jurgen Geyselings

12u30 0 Grobbendonk Aan de Industrieweg in Grobbendonk openden Katrien Wesemael en haar echtgenoot Rudy Lornoy begin deze week hun nieuwe Food & Coffeebar ‘Industrie313'. Nog voor het krieken van de dag, om half zes ‘s ochtends, gaan op werkdagen de deuren van de zaak reeds open.

Katrien Wesemael en haar man Rudy Lornoy openden maandag hun nieuwe broodjesbar aan de industrieweg te Grobbendonk. Opvallend gegeven: om half zes ‘s ochtends, nog voor vele mensen hun werk aanvatten, bedienen ze bij Industrie313 al klanten. “Hiermee willen we paraat staan voor de mensen die in de buurt met de vroege shift moeten gaan werken”, vertelt Katrien. “De zaak opent om half zes, dat betekent dat wijzelf rond de klok van vier al druk in de weer zijn om alles netjes in orde te krijgen om onze eerste klanten op tijd te kunnen bedienen.”

Jan en alleman

De nieuwe zaak, met bijhorende woonst werd opgebouwd op amper een half jaar tijd. Katrien en Rudy wonen er met hun drie zonen. “We waren toe aan een nieuwe uitdaging”, gaat de uitbaatster verder. “Mijn man Rudy zat vele jaren in de transportsector en ikzelf kom uit de logistieke wereld. Omdat onze roots in Grobbendonk liggen vonden we deze plek dan ook de geschikte locatie om onze broodjesbar op te bouwen. Met onze ligging aan het industriegebied denken we vooral mensen die op het industrieterrein aan de slag zijn over de vloer te krijgen, maar eigenlijk zijn we er met onze broodjes, snacks en ontbijtboxen voor Jan en alleman. Industrie313 levert ook bestellingen aan bedrijven.”

Promoweek

Momenteel loopt bij Industrie313 nog een promoweek, als extraatje richting de klanten met de opening. Een gratis koffie of thee, een aangeboden cookie of een blikje frisdrank als geschenk bij een aankoop staan op hun cliënteel te wachten. Op de menukaart vindt men onder andere broodjes, slaatjes, pasta, croques, ontbijtboxen en allerllei koffies en thees. Food & Coffeebar Industrie313 is alle werkdagen open van half 6 en sluit de deuren om 15 uur. Bij de start van de werkweek, op maandag, zijn de deuren geopend tot 18 uur.