Boekenruilkasten aan Astridplein, kerk en station van Bouwel Wouter Demuynck

19 januari 2020

15u21 1

In Grobbendonk vind je sinds kort boekenruilkasten aan het Astridplein, de kerk en het station in Bouwel. Het concept is eenvoudig: je kan er gratis een boek uithalen als je er ook een ander in de plaats zet.

Burgemeester Marianne Verhaert (GiB) kwam de boekenruilkasten officieel inhuldigen. Uiteraard werden de kasten ook meteen voorzien van het nodige leesvoer.