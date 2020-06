Bloedinzamelingen Rode Kruis begin juli gaan door op afspraak Jurgen Geyselings

22 juni 2020

11u03 0 Grobbendonk De geplande bloedinzamelingen begin juli in Grobbendonk en Bouwel gaan gewoon door. Voor beide momenten moeten donoren wel een afspraak maken.

Ondanks de coronacrisis bleven de mobiele bloedinzamelingen van het Rode Kruis de voorbije maanden zoveel mogelijk doorgaan. “Bloed blijft elke dag nodig”, klinkt het. “Zeker nu de ziekenhuizen opnieuw gestart zijn met het inplannen van niet-dringende behandelingen en operaties.”

In Grobbendonk zal de bloedinzameling doorgaan op donderdag 2 juli in de Volle Vaart. Een week later, op dinsdag 7 juli, kan men hiervoor terecht in de parochiezaal te Bouwel. Momenteel is het verplicht om een afspraak te maken. Dit doe je online via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.

Als je twijfelt of je mag donoren, doorloop dan zeker de online donorzelftest op www.rodekruis.be/donorzelftest. Heb je specifieke vragen over bloedgeven in coronatijd, neem dan een kijkje op www.rodekruis.be/hulp/coronavirus.