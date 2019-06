Bijvriendelijke gemeente Grobbendonk geeft bijenvolk een nieuw en kleurrijk onderkomen Jurgen Geyselings

04 juni 2019

16u16 0

In 2018 ondertekende Grobbendonk het charter “Bijvriendelijke gemeente” en engageerde het zich om het leven van bijen in de gemeente te verbeteren. Tegelijkertijd had Grobbendonk een eerste bijenvolk geadopteerd. Hiervoor werd er een bijenkast aangekocht bij imker Johan Aerts van imkervereniging BIJ Grobbendonk. De bijenkast bestaat uit 4 verdiepingen en was op het moment van de aankoop spierwit. Een bij heeft hetzelfde kleurenspectrum als de mens waardoor de bijenkast een kleurloos onderkomen leek voor de zoemende diertjes. Een saaie boel dus voor de bijen aangezien ze in de kast dag in, dag uit leven.

Om de bijenkast een leuke thuis te laten worden voor het bijenvolk mochten het college en alle diensten van het lokale bestuur hun creativiteit loslaten op de bijenwoning en zo de kast kleurrijk schilderen. Het thema was ‘Samen overleven met de bij’. Vanaf woensdag 5 juni krijgt het bijenvolk met zijn mooi beschilderd huis zijn vaste intrek in de tuin van de pastorij, naast het gemeentehuis van Grobbendonk. Rondom de nieuwe leefomgeving van de bijen worden er passende aanplantingen voorzien zodat het bijenvolk zich makkelijker zal kunnen voeden in de toekomst.