Bierhandel Willems neemt als eerste brouwer in de streek het voortouw met eigen herbruikbare bekers Jurgen Geyselings

15 januari 2020

19u14 0 Grobbendonk Bij bierhandel Willems en Zoon in Grobbendonk is men niet bij de pakken blijven zitten nu het gebruik van herbruikbare bekers op fuiven, festivals en tal van andere evenementen stilaan verplicht wordt. De eigenaars investeerden eind vorig jaar in de aankoop van maar liefst tienduizend herbruikbare bekers.

Bierhandel Willems en Zoon stond in de streek al bekend voor het grote aanbod aan bieren in hun zaak. Nu komen ze ook als eerste bierhandel in de streek op de proppen met het aanbod van herbruikbare bekers. Sinds begin dit jaar is men overal op festivals en andere evenementen verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken en hier spelen de eigenaars van de Grobbendonkse bierhandel maar graag op in.

Afwasmachine

“De aankoop van de herbruikbare bekers was een fikse investering”, weet Johan Willems van de bierhandel. “Sinds begin 2019 zijn we beginnen nadenken over de aanschaf van herbruikbare bekers en uiteindelijk hebben we eind vorig jaar tienduizend bekers aangekocht. Een forse kost, maar aangezien iedereen in de toekomst verplicht zal worden zulke bekers te gebruiken zagen we het nut van de investering wel in.” Willems kocht vijfduizend herbruikbare bierbekers en vijfduizend herbruikbare frisdrankbekers aan, dewelke ook gebruikt kunnen worden als longdrinks. Tevens investeerde men bij Bierhandel Willems in de aankoop van een industriële afwasmachine om de bekers telkens weer netjes en proper bij de volgende klant te kunnen afleveren.

Klanten die ook hun drank bij ons afhalen zullen geen huur van de bekers moeten betalen, enkel de afwaskost van tien cent zal aangerekend worden Ruben Willems

Het was zoon Ruben die de grote kartrekker was voor de investering in de herbruikbare bekers. “Organisatoren die bij ons hun drank afnemen dienen enkel de kost voor de afwas achteraf van de bekers te betalen, wat neerkomt op zo’n tien cent per beker”, weet hij. “Wanneer ze elders hun bekers moeten gaan huren vermoed ik dat ze een fors bedrag zullen moeten neertellen voor het gebruik van de herbruikbare bekers. Wij zien de gratis levering van de bekers bij onze klanten die ook drank afnemen als een mooie service richting hen toe.”

Aanpassing

De festivalgangers of fuivers zullen zich moeten aanpassen de komende maanden aan het nieuwe systeem dat de overheid oplegt in verband met herbruikbare bekers. “Ze zullen bij de aankoop van hun eerste drankje een waarborg moeten betalen voor het gebruik van de beker. Die waarborg kunnen ze dan weer terugkrijgen wanneer ze op het einde van het feestgedruis hun drankbeker weer inleveren”, gaat Ruben verder. “Misschien is het voor de organisatoren van evenementen zelfs een leuk idee om mensen die niet de moeite willen doen om hun beker in te leveren op een drukke teruggeefplaats de bekers te laten deponeren op een andere plaats op het evenement. Het niet-opgehaalde borggeld kan dan eventueel door de organisatie van het festival of de fuif geschonken worden aan een goed doel. Altijd leuk toch!”