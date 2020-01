Bierhandel Willems koopt 10.000 herbruikbare bekers en industriële vaatwasser voor fuiven en festivals Jurgen Geyselings

19u14 15 Grobbendonk Bierhandel Willems en Zoon uit Grobbendonk gaat duurzaam. Nu op fuiven en festivals herbruikbare bekers steeds meer verplicht worden, investeerde Willems fors in 10.000 herbruikbare bekers en een industriële afwaswachine. “”

Sinds begin dit jaar zijn fuif- en festivalorganisatoren verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken. Daar zagen ze bij Bierhandel Willems een zoon een opportuniteit. “Dit was een forse investering”, zegt Johan Willems. “Maar door de verplichting zal ze natuurlijk ook opbrengen.”

Willems kocht 5.000 herbruikbare bier- en 5.000 frisdrankbekers. Die laatste kunnen ook dienen als longdrinks. Daarnaast kocht Willems een industriële afwasmachine om de bekers telkens proper bij de volgende klant te kunnen afleveren.

Klanten die ook hun drank bij ons kopen zullen geen huur voor de bekers moeten betalen, enkel de afwaskost van tien cent wordt aangerekend Ruben Willems

Zoon Ruben was de drijvende kracht achter de aankoop. “Organisatoren zullen zo’n tien cent per beker betalen voor de afwas”, vertelt hij. “De gratis levering van de bekers bij de aankoop van bier of frisdrank zien we gewoon als extra service.”

Aanpassing

De nieuwe regel wordt wel wennen voor sommige fuif- en festivalgangers, al werd hij hier en daar al uitgeprobeerd. “Ze zullen bij hun eerste drankje een waarborg moeten betalen voor het gebruik van de beker. Die kunnen ze dan weer terugkrijgen op het einde van het feest”, aldus Ruben. “Misschien kunnen organisatoren vragen om het borggeld niet terug te krijgen maar om het door te storten. Dat is duurzaam én solidair.”