Begraafplaats wordt flink uitgebreid tot een groene oase van rust voor bezoekers Jurgen Geyselings

09 maart 2020

19u08 0 Grobbendonk De komende maanden zal het kerkhof in Grobbendonk flink onder handen genomen worden. De begraafplaats wordt flink uitgebreid en moet voor de bezoekers een oase van rust worden.

De begraafplaats aan de Vorselaarsebaan in Grobbendonk wordt vanaf volgende week onder handen genomen. Het kerkhof wordt fiks uitgebreid en moet in de toekomst aanvoelen als een groene oase van rust waar eenieder zijn of haar geliefden kan herdenken. De werken starten volgende week maandag 16 maart en zullen tot het einde van dit jaar duren. Het bestaande kerkhof blijft gedurende de ganse tijd van de werken bereikbaar voor iedereen.

Oase van rust

“De begraafplaats van Grobbendonk voldeed al een tijdje niet meer aan de hedendaagse normen, maar door het gebrek aan ruimte waren de mogelijkheden ook beperkt”, zegt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “Daarom deze grondige investering waarmee we de begraafplaats aanzienlijk uitbreiden en onder handen nemen. Het kerkhof zal ongeveer één derde in oppervlakte toenemen.” Op de vernieuwde site zullen heel wat bomen en groen verschijnen zodat nabestaanden de graven van hun dierbaren kunnen bezoeken in een oase van rust.

Paviljoen

Er komt op de vernieuwde begraafplaats een nieuwe strooiweide, een twintigtal parkeerplaatsen langs de Vorselaarsebaan, extra banken en openbare toiletten. Ook komt er een paviljoen waar nabestaanden bij de afscheidsplechtigheid nog een laatste groet kunnen brengen aan de kist of de urne. Indien het slecht weer is kan men tevens schuilen in het paviljoen dat zal verschijnen.

Sterretjesweide

Tenslotte komt er zowel bij de bestaande begraafplaats in Grobbendonk als op het Hoog in deelgemeente Bouwel een sterretjesweide, een plaats waar doodgeboren kindjes herdacht kunnen worden aanleggen.