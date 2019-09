B’RAIN laat fietsers bovenop de grachten rijden:

“op deze manier kan men de problemen met onteigeningen een halt toeroepen” Jurgen Geyselings

11 september 2019

20u06 0 Grobbendonk Om het veelvoorkomende probleem van onteigeningen tegen te gaan bij de aanleg van nieuwe fietswegen naast bestaande beken komt B’RAIN met een nieuw idee op de proppen. In plaats van het fietspad naast de gracht, wordt met dit systeem het fietspad simpelweg op de gracht gelegd.

B’RAIN is een samenwerking tussen de bedrijven Eurodal, Beton De Bonte, Tree Builders en Aquafix. Fietsen op het water wordt dankzij deze samenwerking realiteit. “Geen gedoe meer met onteigeningen”, klinkt het daar. Maar niet alleen het fietsen en het overkappen van grachten is aan de orde. B’RAIN omvat een volledig concept voor het intelligent beheren van water op beperkte ruimte, met de slimme inzet van groen en verharding.

Oplossingen bieden voor de waterproblematiek waardoor iedereen er beter van wordt, daar wil B’RAIN voor staan. Ze willen tevens een oproep doen aan andere bedrijven om met innovatieve ideeën te komen en zo ook bij te dragen aan een verantwoord en intelligent waterbeheer. Met het plaatsen van betonnen U-vormige, brede goten op de plaats waar beken stromen wordt de mogelijkheid om het water onder het fietspad te laten stromen de hand toegereikt. De gaten die zich in de zijkant van de U-vormige goten bevinden, zorgen ervoor dat het regenwater kan infiltreren in de grond rondom, net zoals dat het geval is bij een gewone beek. Op deze betonnen beken is het uiteindelijk mogelijk om dan een fietspad te plaatsen.

“Met dit nieuwe concept wordt er een all-in-one oplossing aan de gemeentebesturen aangereikt”, vertelt Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert. “Een innovatief project dat een oplossing biedt voor vele onveilige fietspaden, waar een makkelijke oplossing niet voor de hand ligt. Minder ruimte-inname, minder onteigeningen en minder onderhoud voor de gemeentebesturen, met behoud van water-infiltratie.”

Ook in de gemeente Grobbendonk zelf zijn er op dit vlak enkele projecten die moeizaam verlopen. “Neem de fietsers op de N13, de gewestweg tussen Herentals en Nijlen, die al sinds 2003 wachten op een veilig en afgescheiden fietspad. Na vijftien jaar procedures voeren, zijn we eindelijk kunnen starten aan de eerste fase en is deze intussen afgerond. Er wachten nog drie andere fases! Voorlopig verplichten de beperkte budgetten en enkele moeilijke onteigeningen de fietsers nog steeds om zich over de moordstrookjes van de N13 te begeven. Verre van veilig. door de beperkte ruimte is een oplossing, zelfs voor een gemotiveerde burgemeester, niet eenvoudig te bereiken. Tot groot ongenoegen van de bewoners én van mij.”