Auto belandt in gracht langs Herentalsesteenweg Jef Van Nooten

04 februari 2020

16u10 6 Grobbendonk Een auto is dinsdagnamiddag rond 14.45 uur in de gracht beland naast de Herentalsesteenweg in Grobbendonk.

Volgens de eerste vaststellingen is de bestuurder waarschijnlijk onwel geworden. In een flauwe bocht verloor hij daardoor de controle over het stuur. Hij raakte enkele kleine boompjes naast de weg en belandde met de auto in de gracht. De bestuurder is invalide. Hij geraakte niet op eigen kracht uit de auto. De man werd er door de brandweer uit gehaald. De bestuurder is geschrokken, maar raakte niet gewond.