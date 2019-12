Atlete Kim Verstappen ging van de hel naar de hemel tijdens ‘De Hel van Kasterlee’ Jurgen Geyselings

24 december 2019

13u17 4 Grobbendonk Kim Verstappen uit Bouwel bij Grobbendonk zette zondag de kroon op haar sportcarriere. Na een wedstrijd die voor haar meer dan twaalf uur in beslag nam kwam ze volledig uitgeput, maar fier over de eindmeet van De Hel van Kasterlee. “Bij het binnenkomen in de sporthal ging ik van de hel naar de hemel!”

De in Herenthout opgegroeide Kim Verstappen (37) begon amper een vijftal jaar geleden met lopen. Na veel trainen en een leven afgestemd op de duursport finishte de Bouwelse op zondag als zesde vrouw in ‘De Hel van Kasterlee’. Een loodzware wedstrijd waarin de deelnemers ‘s morgends vroeg starten met vijftien kilometer lopen, daarna honderdzeventien kilometer met de mountainbike door het bos rijden en ten slotte nog eens dertig kilometer lopen. Aan de start stonden in totaal een dikke vierhonderd deelnemers, waaronder slechts tien dames. Kim kwam uiteindelijk na twaalf en half uur zwaar afzien als zesde dame over de eindmeet, dewelke zich in de sporthal van Kasterlee bevindt.

Boost

“Ik was in mijn voorbereiding op deze zotte uitdaging zes van de zeven dagen met lopen of fietsen bezig. Ook rijd ik dagelijks met de fiets richting mijn werk in Deurne”, weet verpleegster Kim ons te vertellen. “Het was waanzinnig vorige zondag. Lopen, fietsen en nogmaals lopen door één grote modderpoel in de Kastelse bossen in barslechte weersomstandigheden. Nooit nam ik aan een lastigere wedstrijd deel, ik weet zelfs niet of die bestaat. Op den duur was ik onderweg voortdurend tegen mezelf aan het praten en was het mijn papa die als begeleider steeds op me inpraatte. Telkens de supporters en de mede-deelnemers aan de wedstrijd me aanmoedigden kreeg ik een nieuwe boost.”

Kim bouwde haar wedstrijden gestaag op. Eerst werkte ze loopwedstrijden af, daarna een halve marathon, dan een marathon om zo uiteindelijk bij ‘De Hel van Kasterlee’ terecht te komen. “Hoe dichter ik bij de aankomst kwam in de sporthal zondagavond hoe meer moed ik terug kreeg. Uiteindelijk liep ik fier en uitgeput de sporthal binnen, met een zwevend gevoel dankzij de geweldige atmosfeer die er hing, onvergetelijk. Ik liep als het ware vanuit de hel de hemel binnen zondagavond!”