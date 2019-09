Archeologische opgravingen voorgesteld tijdens Open Monumentendag op Mercuriussite in Grobbendonk Jurgen Geyselings

08 september 2019

15u41 0 Grobbendonk In het kader van Open Monumentendag konden geïnteresseerden op zondag 8 september terecht op de Mercuriussite aan de Nijverheidsstraat in Grobbendonk. Naar aanleiding van een nieuwe invulling voor de Mercuriussite gaan archeologen van All-Archeo bvba tussen 19 augustus en 31 oktober op zoek naar het volgende puzzelstuk in de zoektocht naar de geschiedenis van Grobbendonk.

Wekelijks kan men in Grobbendonk op donderdag terecht voor een informatieve rondleiding betreffende de reeds ontdekte geschiedkundige rijkdom die er op de Mercuriussite te vinden is. Gedurende Open Monumentendag op zondag 8 september werden er door de archeologen meerdere rondleidingen voorzien voor de bezoekers. Vele nieuwsgierige bezoekers zakten af richting het terrein waar vroeger de Materne- en McCainfabrieken stonden.

De bezoekers van de site werden er ontvangen door verschillende archeologen van All-Archeo die sinds augustus graven op de terreinen. De archeologen begeleiden de nieuwsgierigen op het Mercuriusterrein, ze wandelen er met hen van werkput naar werkput waarin ze sinds kort op zoek zijn naar sporen uit de geschiedenis van Grobbendonk. Tijdens de werkdagen gaan de verschillende archeologen op het terrein aan de slag met schop en truweel op zoek naar overblijfselen uit het verleden. Romeinen in Grobbendonk vraagt men zich wel eens af dan. Ja dus, al meer dan een eeuw ontdekken archeologen in Grobbendonk de ene na de andere vondst uit de Romeinse tijd. Grobbendonk was in de Romeinse periode een baandorp met een zeer belangrijke religieuze functie. Langs de wegen stonden maar liefst drie tempels, een badhuis en heel wat huizen.