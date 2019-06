4GOLD lanceert onder leiding van ex-wielrenner Brent Luyckx en onder meer fenomeen Mathieu Van der Poel een nieuwe wind in de wereld van sportsupplementen Jurgen Geyselings

18 juni 2019

19u02 0 Grobbendonk Oostmallenaar Brent Luyckx is 23 jaar jong en moest een paar jaar geleden noodgedwongen stoppen met wielrennen omdat hij lijdt aan de ziekte van Crohn, een darmziekte. Met 4Gold, gehuisvest in Grobbendonk, stampte hij al vlug een bedrijfje uit de grond dat voedingssupplementen ontwikkelt die maag- en darmvriendelijk zijn. Brent richtte het bedrijfje op samen met wielerfenomeen Mathieu Van der Poel en motorcrosser Axel Roelants. Brent werd eerder al verkozen tot Starter van het Jaar in de Provincie Antwerpen.

4Gold, met Mathieu Van der Poel als één van de mede-oprichters, lanceert met zijn Nutrigenomic Recovery een nieuwe wind in de wereld van de sportsupplementen. Dit geavanceerde DNA-geïnspireerde supplement is in staat om uw herstel te stimuleren met een gepatenteerde formule die genexpressie wijzigt. Een bijbehorend DNA-analysetool laat u zelfs toe uw dosering af te stemmen op uw genen.

Vele klassieke voedingssupplementen baseren zich vooral op koolhydraten en eiwitten om het herstel van een sporter te bevorderen. Het lichaam van een sporter heeft echter op veel meer gebieden ondersteuning nodig dan alleen koolhydraten voor het herstel van spierglycogeen en eiwitten voor de wederopbouw van beschadigde spieren. De opkomende wetenschap nutrigenomica biedt een pasklaar antwoord op de vraag naar die extra ondersteuning.

Omwille van de complete innovatie zullen we de begrippen nutrogenomica en nutrigenetica de komende maanden goed moeten uitleggen Brent Luycx

”Omwille van het feit dat het echt innovatie is en we de eerste zijn zullen we de begrippen nutrigenomica en nutrigenetica goed moeten gaan uitleggen de volgende maanden”, verduidelijkt Brent Luyckx. Nutrigenomica is het onderzoeksgebied dat kijkt naar hoe bepaalde voedingsstoffen de uiting of expressie van genen kunnen beïnvloeden. Dit betekent het in- of uitschakelen van genen, het remmen of upreguleren van genexpressie. Deze nieuwe wetenschap gaf het wetenschappelijk team achter 4Gold de middelen om een nieuw niveau van ondersteuning te creëren voor herstel na intensieve inspanning. De wetenschappers hebben hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe gepatenteerde formule, die synergetisch werkt met de huidige 4Gold recovery.

“Met 4Gold zijn we ontzettend trots om dit gepatenteerde supplement, als een van de eerste in onze nieuwe nutrigenomische supplementenlijn, officieel te lanceren.” weet Brent Luyckx. “Het supplement richt zich op genen die betrokken zijn bij het bewaken van de redoxbalans, betrokken bij ontstekingsreacties en fysiologische adaptatie als reactie op intensieve lichaamsbeweging, en stimuleert genen die betrokken zijn bij de opname van glucose in de spieren.”

“Wat we eten en supplementeren is altijd in staat geweest om genexpressie te beïnvloeden. Het is door doorgedreven onderzoek naar welke specifieke (en exotische) ingrediënten de genexpressie op een bepaalde manier beïnvloeden, dat de wetenschappers in staat waren om een formule te ontwikkelen, die specifiek de uiting van genen verbonden met recuperatie, gunstig kon beïnvloeden. Alle ingrediënten zijn dus ook volledig natuurlijk, 100% legaal en 100% veilig”, stelt de Grobbendonkse firma ons gerust. “Bovendien voert het WADA (World Anti-Doping Agency) een controle uit op elke batch van de 4Gold-supplementen. Daardoor garanderen zij niet enkel dopingvrije producten, maar ook producten vrij van zware metalen, pesticiden en antibitioca.”

Niet alle mensen hebben dezelfde variant van genen die betrokken zijn bij herstel. Dit vertaalt zich in het grote verschil dat je kunt zien in herstel bij sporters. Aangezien de 4Gold nutrigenomic recovery de expressie van deze genen verandert, zal de dosis die je nodig hebt voor een optimale ondersteuning afhangen van je specifieke genetische variaties. Daarom biedt 4Gold naast de nutrigenomische supplementen ook DNA-analyses aan. De 4Gold DNA-tool analyseert welke versie van een specifiek gen een sporter heeft, en kan daardoor een specifiekere dosis adviseren, afgestemd op de individuele behoefte van de sporter.