29ste Bataljon Logistiek uit Grobbendonk zet zijn poorten open voor de sportievelingen Jurgen Geyselings

05 juni 2019

11u50 0 Grobbendonk Op de terreinen van de kazerne van het 29ste Bataljon Logistiek naast het Albertkanaal in Grobbendonk vindt vrijdagavond de loop ‘Dwars door de kazerne’ plaats. Alle sportieve lopers en joggers krijgen de kans om tijdens deze wedstrijd een kijkje te nemen op en rond de terreinen van de kazerne van het 29ste Bataljon Logistiek te Grobbendonk.

Vrijdagavond vindt de jaarlijkse loopwedstrijd ‘Dwars door de Kazerne’ van het 29ste Bataljon Logistiek in Grobbendonk plaats. De ideale gelegenheid voor de sportieveling om het militaire domein te ontdekken. Er wordt gelopen in verschillende reeksen vanaf kinderen geboren in 2012 tot en met de volwassenen. De eerste reeks start omstreeks de klok van 18.30 uur en de laatste groep begint aan zijn jogging om 19.30 uur. Kinderen betalen één euro voor deelname en voor de jogging van tien kilometer over het militaire domein betaalt de deelnemer tien euro. Onder de aanwezigen wordt er omstreeks half tien een aanwezigheidstombola georganiseerd waarbij de winnaar een duo-parachutesprong wint.

De volledige opbrengst van de sportieve avond gaat naar twee goede doelen. Enerzijds ‘KALIBER’ te Herentals, vroeger bekend als de Zuid-Kempense werkplaatsen, en anderzijds ‘Revalidatiecentrum Pulderbos’. Begint het ondertussen bij jou te kriebelen en wil je je inschrijven voor deze loopwedstrijd, kijk dan op https://www.facebook.com/events/2047500608696851 voor alle info. De militaire basis van het 29ste Bataljon Logistiek uit Grobbendonk is gelegen aan de Bevrijdingsstraat nummer 31 te Grobbendonk.