29ste Bataljon Logistiek onmisbare schakel in Provincie Antwerpen tijdens coronacrisis: “27 miljoen persoonlijke beschermingsmiddelen verdeeld” Jurgen Geyselings

16 juni 2020

13u25 0 Grobbendonk In een van de vele hangars op het vijftig hectare grote domein van het 29ste Bataljon Logistiek in Grobbendonk verzamelden dinsdagvoormiddag militairen, burgemeesters, een aantal genodigden en de mensen van de pers. De aanwezigen werden getrakteerd op een blik achter de schermen van het geleverde werk de voorbije maanden. Dat werk bestond voor het overgrote deel uit hulp aan de natie in de strijd tegen COVID-19.

‘Hulp aan de Natie’. Onder die slagzin leverde Defensie de voorbije maanden een aanzienlijke bijdrage aan de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus in ons land. In de provincie Antwerpen was het 29ste Bataljon Logistiek een onmisbare schakel in de logistieke keten, samen met de verschillende disciplines van het crisisbeheer.

Ondanks de COVID-19-crisis is het persoonlijk een fijne ervaring geweest dat alles volgens het opgestelde plan verliep Kolonel Paul Haccuria

“Het was een waar huzarenstukje”, vertelt Militair Commandant van de Provincie Antwerpen, Kolonel Paul Haccuria. “Ik ben dan ook iedereen enorm dankbaar, waaronder de noodplancoördinatoren en de vele plaatselijke krachten, dat alles op zijn bestemming is terechtgekomen. Via een vast circuit tussen de gemeentelijke distributiecentra kwam vanuit Grobbendonk alles in de provincie Antwerpen netjes op zijn plaats terecht. Ondanks de COVID-19-crisis is het persoonlijk een fijne ervaring om vast te stellen dat alles verliep volgens plan.”

Take care, stay safe!

Vanuit Grobbendonk vertrokken tussen 26 maart en 16 juni duizenden pakketten met medisch materiaal richting alle uithoeken van de provincie. Het ging dan vooral over schorten, handschoenen, chirurgische maskers, FFP2 maskers, gelaatsschermen, beschermbrillen en filters voor zelfgemaakte maskers. Een optelsom van provinciegouverneur Cathy Berckx kwam uit bij meer dan 27 miljoen stuks aan persoonlijke beschermingsmiddelen. “Ronduit indrukwekkend!”, wist ze te vertellen. “De impact van de pandemie was, en is nog steeds enorm. Vandaar wil ik mijn grenzeloze dank uiten richting alle zorgverleners en de zovele anderen die achter de schermen meewerkten aan de strijd tegen het virus. Deze samenkomst, met een mooi geordend publiek, bevestigt dat we stilaan naar een nieuwe gang van zaken gaan. Met de orde en discipline die hier op het militair domein heerst, zijn we alvast in de veiligst denkbare handen bij het 29ste Bataljon Logistiek.” De provinciegouverneur beëindigde haar speech met de woorden: “Take care, stay safe!”

Het was dankzij een uitstekende samenwerking en een zeer gewaardeerde inzet van alle disciplines, zoals de brandweer, de civiele bescherming, Defensie en ook de noodplanningscoördinatoren van onze steden en gemeenten, dat deze uitdagingen steeds tot een goed einde gebracht konden worden. Allen samen zorgden ze ervoor dat onze ziekenhuizen, maar ook zorgverstrekkers, pré-triagecentra, ambulancediensten, huisartsen, kinesisten, vroedvrouwen en vele anderen, zo snel mogelijk hun noodzakelijke beschermingsmiddelen ontvingen.

Het was mooi om te zien dat onze medewerkers één voor één stonden te springen om de vele opdrachten die we kregen uit te voeren Korpscommandant Peter Constandt

Tot slot kwam Korpscommandant Peter Constandt aan het woord. “Bijna 60 van de voorbije 74 kalenderdagen waren er mensen van bij ons onderweg om alles op te halen in het nationaal verdeelcentrum te Peutie en om het op de juiste bestemming te krijgen”, weet hij. “Het was mooi om zien dat alle medewerkers van ons Bataljon stonden te springen om de vele opdrachten die we kregen uit te voeren.”

Dag en nacht paraat

Een van die medewerkers in Grobbendonk is Korporaal Thomas Janssens. “We waren dag en nacht beschikbaar de voorbije periode”, verduidelijkt hij. “Kwam er een telefoontje vanuit de kazerne, dan vertrokken we alweer voor een volgende opdracht. Zowel overdag als ‘s nachts waren we onderweg over het hele land om alles op te halen en te verdelen. Het was een hele uitdaging voor ons korps, maar we slaagden in ons opzet om de natie te helpen.”