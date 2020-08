2.000 gezinnen zitten anderhalf uur zonder elektriciteit Jef Van Nooten

02 augustus 2020

10u00 0 Grobbendonk Veel gezinnen in Grobbendonk en Bouwel werden zaterdagavond getroffen door een stroompanne. Ongeveer 2.000 gezinnen zat anderhalf uur zonder elektriciteit.

De elektriciteitsproblemen deden zich voor rond 21 uur. Aanleiding was een defect op de middenspanning in een cabine in deelgemeente Bouwel. Door de stroompanne werkten ook de verkeerslichten aan de Lindekens niet. Na anderhalf uur hadden werknemers van Fluvius het defect hersteld en was er terug stroom.