‘t Toreke in Bouwel ontvangt komend weekend Nederlands profwielrenner Cees Bol en zijn fans Jurgen Geyselings

03 december 2019

16u23 1 Grobbendonk In café ‘t Toreke in de Grobbendonkse deelgemeente Bouwel staat zaterdag voor de allereerste keer een fandag van wielrenner Cees Bol op het programma. Cees Bol is een Nederlands profrenner die uitkomt voor Team Sunweb en sinds dit jaar een Belgische supportersclub heeft. Komende zaterdag, 7 december zakt de renner af richting het supporterslokaal in Bouwel om er te verbroederen met zijn Belgische fans.

Wat begon als een grap, is ondertussen uitgegroeid tot een onvergetelijk avontuur voor de Bouwelse Cees Bolfanclub. “Op 7 december bestaat de Cees Bol Fanclub Toreke 1 jaar”, staat te lezen op de fanpagina van de supportersclub. “Het was een fantastisch jaar met mooie overwinningen van Cees en heel wat onvergetelijke momenten. Om dit te vieren organiseren we zaterdag onze eerste Fandag, dit samen met Cees en hopelijk heel wat leden en fans.”

De Cees is een raket, olé olé! Cees Bol fanclub

Het Bouwelse café staat zaterdag de ganse dag in het teken van de fandag. “Er is een Sunweb restaurant in een gezellige verwarmde buitentent opgebouwd waar culinaire Hotdogs worden geserveerd”, vertelt Cees Bol fan nummer 1 Patrick Engelen. “Binnen in het café is een koersaankomst gesimuleerd voor onze spurtbom Cees Bol die rond 19 uur zal arriveren. Rond 20 uur zal de presentatie van Cees Bol beginnen met zijn beste jaarprestaties tijdens een filmvoorstelling gevolgd door een interview met Cees . Daarna volgt voor de fans een handtekeningensessie met fotoshoot in de Cees Bol corner waar foto’s en posters gratis gegeven worden door de Cees Bolfanclub van ‘t Toreke. Daarna is het disco-uurtje met DJ Emilion en als afsluiter wordt de vier en halve meter hoge ‘Cees Bol raket’ buiten aangestoken met Kerstverlichting.”Geheel toepasselijk bij de supportersclub, de leuze die er sinds dit jaar heerst is immers: ‘De Cees is een raket, olé olé!’

Op zaterdag openen de deuren van café ‘t Toreke in Bouwel om 15 uur, wanneer de laatste fans de zaak in de late uurtjes verlaten, zullen hoogstwaarschijnlijk de eerste Bouwelaars hun weg naar de plaatselijke bakker al opzoeken.