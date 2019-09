‘Muilezels’ stellen bankrekening ter beschikking van oplichters: moeder en dochter riskeren tot twaalf maanden cel Toon Verheijen

09 september 2019

12u41 0 Grobbendonk Een moeder en dochter uit Grobbendonk riskeren een (voorwaardelijke) gevangenisstraf tot twaalf maanden omdat ze hun bankrekening ter beschikking stelden van criminelen. Die wisten twee slachtoffers meer dan 10.000 euro afhandig te maken en gebruikten de bankrekeningen van de twee vrouwen als tussenstap om zo het spoor naar hen te doen verdwijnen. De twee ‘muilezels’, mensen die hun rekening ter beschikking stellen, beweren dat ze niet wisten dat ze iets fout deden. “We waren overtuigd omdat we geld konden lenen zonder kosten”, klinkt het.

Phising begint meestal met criminelen die hun slachtoffer geld afhandig te maken door hen persoonlijke (bank)gegevens op een valse website te laten invullen. Hun rekening wordt dan (deels) geplunderd, maar dan treedt voor de criminelen fase 2 in werking. Ze proberen andere mensen te overtuigen hun bankrekening én bankkaart ter beschikking te stellen. Het geld van het oorspronkelijke slachtoffer wordt dan via die bankrekening afgehaald. Meestal benaderen de criminelen jongeren via sociale media omdat het aanlokkelijk is om een soms redelijke soms te verdienen zonder al te veel te doen. In dit geval gingen de criminelen anders te werk. Ze konden Marina V.C. en haar dochter Manuele D.B. uit Grobbendonk overtuigen door hen een lening aan te bieden. Eentje zonder kosten en zonder interesten. “Phising is echt een plaag en een gesel voor onze maatschappij”, zegt openbaar aanklager Wim Smet. “Het probleem is dat het alleen kan blijven bestaan als er mensen blijven meedoen door hun rekening ter beschikking te stellen. Het is een hele keten waarbij elke deelnemer ‘zijn steentje bijdraagt”.”

Bewust

Is het bewust of onbewust dat de twee vrouwen hun rekeningnummer hebben gegeven? “Mevrouw V.C. is ingegaan op een aanbod om goedkoop een bedrag (4.000 euro) te lenen. Zonder interest en zonder kosten. Ze heeft er – op vraag van de oorspronkelijke oplichter die we niet hebben kunnen traceren – speciaal een rekening voor geopend bij AXA. Het is nogal schimmig en mevrouw had beter moeten weten. Soms moet je beseffen dat verhaaltjes op internet te mooi zijn om waar te zijn. We moeten een signaal gegeven dat dit niet meer kan.” In het dossier van Marina V.C. ging het in totaal om een bedrag van zo’n 12.000 euro dat de oplichters bij hun oorspronkelijke slachtoffer afhandig hadden gemaakt. Van dat bedrag is uiteindelijk ‘maar’ 4.250 euro op de rekening van Marina V.C. terechtgekomen, maar de oplichters hebben hun plan nooit kunnen verder uitvoeren omdat V.C. nooit een bankkaart heeft gehad van de rekening. Dat gebeurde wel bij haar dochter Manuela D.B. Zij wilde 2.500 euro ‘lenen’, opende ook een rekening bij AXA en gaf later wél de bankkaart aan een man van Noord-Afrikaanse origine waarvan ze de naam niet wist. In dat dossier verloor het oorspronkelijke slachtoffer ook bijna 12.000 euro.

Vrijspraak

Voor Marina V.C. vraagt haar raadsman de vrijspraak. “Het gezin verkeerde in een precaire financiële situatie en plots zagen ze ergens in een groep op Facebook het aanbod om te lenen”, zegt meester Andy Boermans. “Ze heeft wel degelijk om een contract gevraagd, maar heeft dat nooit gekregen. Het kwaadopzet ontbreekt hier echt wel. De echte oplichters maken misbruik van de kwetsbare positie van de ‘muilezels’. Ze weten ook perfect waar ze die slachtoffers op internet kunnen vinden. Mijn cliënt heeft niet bewust mee gedaan met dit criminele opzet. Ze wilde alleen ‘goedkoop’ lenen om haar schulden elders te kunnen betalen.” Voor Manuela D.B. vraagt Andy Boermans niet de vrijspraak, maar wel enige mildheid. “Zij heeft inderdaad wel haar bankkaart aan die onbekende man gegeven, maar ze had in sé ook geen slechte bedoelingen. Ze wilde net als haar moeder lenen om andere schulden te vereffenen. Het is eigenlijk vooral schrijnend dat de echte oplichters hier nooit terechtstaan.” Uitspraak op 7 oktober.