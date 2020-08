‘Komische bubbelavonden’ brengen onder meer Bert Gabriëls en Bas Birker naar Grobbendonk Jurgen Geyselings

25 augustus 2020

15u23 1 Grobbendonk Omdat tal van artiesten en cultuurliefhebbers op hun honger blijven zitten tijdens de coronacrisis organiseert de gemeente Grobbendonk elke donderdag van september een ‘komische bubbelavond’. Onder meer Bas Birker, Bert Gabriëls en Koen Dewulf zullen het podium betreden.

“We investeren met deze kleinschalige cultuuravonden in een sector die het zeer moeilijk heeft”, vertelt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “Niet alleen voor de artiesten maar ook voor de inwoners zijn deze bubbelavonden een belangrijke opkikker. De afgelopen maanden zijn voor iedereen zwaar geweest en de coronamoeheid neemt toe. We willen toch wel eens onderstrepen wat wel mogelijk is en daar onze inwoners maximaal van laten genieten in alle veiligheid.”

Frigobox

De bubbelavonden zullen elke donderdag van september plaatsvinden waarbij een stand-upcomedian het publiek zal entertainen. “Het zal een gezellig maar veilig evenement worden. Bij goed weer staat het podium op het grasplein achter het gemeentehuis en bij regenweer verhuizen we naar het gemeenschapscentrum de Volle Vaart”, verduidelijkt de burgemeester. “Daar is voldoende plaats om iedere bubbel zijn eigen plekje te geven. Voor de drank en hapjes mag iedereen trouwens zelf zijn frigobox meebrengen, dan kan iedereen veilig in zijn eigen bubbel blijven. Voor een sterk programma zorgen wij.”

Reserveren

Op de eerste donderdag van september staat De Nonsens Alliantie op het programma. Ook de volgende namen zullen komen bubbelen in Grobbendonk: Koen Dewulf (10 september), Bas Birker (17 september) en Bert Gabriëls (24 september). Het gemeentebestuur van Grobbendonk hoopt veel mensen te mogen ontvangen, maar door de coronamaatregelen is er een maximum aantal plaatsen. Inschrijven voor de bubbelavonden is dus nodig en kan vanaf dinsdag 25 augustus online, een ticket kost 5 euro.