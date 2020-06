Zet Henri (71) een nieuwe trend in Grimbergen? Margo Koekoekx

24 juni 2020

17u17 1 Grimbergen Al voor het tweede jaar op rij zet Henri Van Rolleghem (71) een bakje water klaar op zijn oprit. Daar kunnen dorstige passanten zich laven. “Er komen veel honden voorbij aan de Spaanse Lindebaan en zij kunnen op deze warme dagen hier hun dorst lessen”, vertelt hij.

De inspiratie moesten hij en zijn vrouw niet ver zoeken: “Zelf hebben wij twee bichons: Oscar en Sofie. Als ik met hen ga wandelen zou ik het ook handig vinden dat ze hier en daar eens kunnen drinken. Vorig jaar hebben we ook heel warme periodes gekend, ik hoop dat we nu meer en meer ‘free doggy bars’ tegenkomen.” Hij hing een briefje op zodat de drinkplaats duidelijk zichtbaar is. “Ik kan alleen maar oproepen dat er nog hondenliefhebbers dit zullen doen”, lacht Henri.