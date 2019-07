Zeker 1,5 jaar verkeersellende op til op Wolvertemsesteenweg: eerst nog vooronderzoek voor eigenlijke herinrichting in voorjaar 2020 kan starten DBS

17 juli 2019

14u37 13 Grimbergen Er is nog langdurige verkeersellende op til op de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen. Daar gaat Wegen en Verkeer nu in het najaar eerst nog de ondergrond onderzoeken. Daarmee wil AWV de ‘onzekere obstakels’ in kaart brengen voor er met de eigenlijke rioleringswerken gestart kan worden. De herinrichting zelf start ten vroegste in het voorjaar van 2020. Dat is al een jaar later dan aanvankelijk vooropgesteld.

Het vooronderzoek in de ondergrond komt er na overleg met het studiebureau en de aannemer die met Wegen en Verkeer samenwerken aan de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211). Met dit vooronderzoek wil AWV de onzekere obstakels die in de ondergrond van de Wolvertemsesteenweg aanwezig zijn in kaart brengen. “Enkel op die manier kunnen we met alle partijen een juiste uitvoeringsmethode van de rioleringswerken en fasering opmaken”, klink het.

De herinrichting van de Brusselsesteenweg (die een gelijkaardige ondergrond en opbouw heeft als de Wolvertemsesteenweg) in Grimbergen in de periode 2016-2017 deed blijkbaar een belletje rinkelen. Daarbij werd Wegen en Verkeer geconfronteerd met verschillende onvoorziene omstandigheden en onzekere obstakels in de ondergrond bij de aanleg van de nieuwe riolering. “Dit leidde tot vertragingen en meerkosten bij de uitvoering van de werken wat het project niet ten goede kwam”, zegt communicatiedeskundige Carla Cox. “Documenten van de Wolvertemsesteenweg tonen aan dat het ook op deze locatie niet duidelijk is welke obstakels in de ondergrond aanwezig zijn, wat opnieuw kan leiden tot onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de rioleringswerken. Navraag bij diverse partijen heeft hierover ook geen uitsluitsel kunnen geven. Daarom heeft Wegen en Verkeer eind 2018 aan het studiebureau gevraagd om een alternatieve methode uit te werken die deze onzekerheid kan verminderen of wegnemen.”

Duidelijk beeld

In de voorbije maanden hebben Wegen en Verkeer en het studiebureau verschillende gesprekken gevoerd en alternatieven uitgewerkt. “Op basis hiervan werd er samen met de aannemer, die nog steeds is aangesteld om na de werken aan de Brusselsesteenweg ook de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg uit te voeren, beslist dat er eerst een duidelijk beeld moet gevormd worden van de ondergrond van de Wolvertemsesteenweg. Pas daarna is het mogelijk om een een definitieve beslissing over de verdere uitvoeringsmethode te nemen. Door nu meer tijd aan dit vooronderzoek te besteden, beperken we zoveel mogelijk de risico’s tijdens de uitvoering en worden vertragingen of zelfs het stilleggen van de werken vermeden. “

Binnen het vooronderzoek bekijkt de aannemer verschillende probleempunten en brengt hij zoveel mogelijk obstakels in kaart door op verschillende plaatsen graafwerken en grondboringen uit te voeren. Tijdens de maanden juli en augustus wordt dit grondonderzoek voorbereid en volgens de huidige planning uitgevoerd in de periode september-oktober. Vandaag weet Wegen en Verkeer nog niet hoe lang het vooronderzoek duurt en wat de impact voor alle weggebruikers zal zijn.

Na de uitvoering van het vooronderzoek wordt de rijweg terug gedicht en volgt opnieuw een periode van voorbereiding en administratieve stappen van ongeveer 4 tot 6 maanden. Dat betekent dat de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg ten vroegste start in het voorjaar van 2020 (april-mei). Pas na het vooronderzoek zal ook een nieuwe uitvoeringstermijn bepaald kunnen worden.