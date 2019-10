YOUCA action day KA Grimbergen deed mee Margo Koekoekx

18 oktober 2019

18u37 0 Grimbergen YOUCA, YOUth for Change and Action - vroeger Zuiddag- tracht jongeren bewust te maken en ijveren voor een duurzame en rechtvaardige toekomst. Tijdens de actiedag gaan jongeren aan de slag voor een dagloon van €55. Die opbrengst gaat intergraal naar het project dat dat jaar centraal staat. 15.000 leerlingen uit Brussel en vlaanderen deden mee.

YOUCA Action Day, dé hoogdag van jongerenparticipatie. 15.000 leerlingen uit Vlaanderen en Brussel werken voor een bedrijf naar keuze tijdens de schooluren. Hiermee verdienen ze €55. Dat bedrag houden ze niet zelf maar schenken ze aan het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar een project in Guinee. Daar stimuleren ze het ondernemerschap bij jongeren.

Adam Benayad (17) is leerling op het Koninklijk Atheneum van Grimbergen en nam deel aan het project. “Zo’n veertig leerlingen uit het 6e jaar gingen werken voor het goede doel. Ikzelf zat samen met een klasgenoot in het team ‘openbare reiniging’ van Gemeente Grimbergen. We maakten de gemeente proper in de buurt van de Delhaize in Humbeek. We veegden veel bladeren bij elkaar!”

Adam vond het fijn om eens een dagje te werken i.p.v. op de schoolbanken te zitten én het was dan nog eens voor het goede doel. “De school moet volgend jaar zeker weer meedoen met YOUCA. Het is goed dat we op die manier een arm land in Afrika kunnen helpen.” Zelf wil hij volgend jaar Business Management studeren aan de VUB en later CEO worden in de autoindustrie. Van ondernemerschap gesproken!