Woning onbewoonbaar verklaard na uitslaande brand SHVM

23 oktober 2019

20u59 0 Strombeek-Bever De brandweer rukte woensdagavond omstreeks 18.30 uur uit voor een brand in een woning in Strombeek-Bever. Bij de brand vielen geen gewonden, maar het huis werd wel onbewoonbaar verklaard.

In de Strombeeklinde ontstond vanavond een brand in een woning. De brand sloeg uit aan de voor-en achterkant van het huis. Zowel de brandweerpost Vilvoorde als die van Brussel kwamen ter plaatse om elk een zijde van de woonst te blussen. Volgens burgemeester Chris Selleslagh zou de oorsprong van de brand zich in de kelder bevinden. De exacte oorzaak is voorlopig nog onbekend.

Bij het incident vielen geen gewonden. De woning werd na de brand onbewoonbaar verklaard.